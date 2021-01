No es momento para subir a Navacerrada. Tras los atascos de días atrás, los problemas en los aparcamientos, o las más de 350 personas evacuadas este fin de semana, algunos parecen no querer enterarse de la complicada situación climatológica que se vive en la Sierra de Madrid. En este último episodio, seis autobuses lograron acceder a ese punto para facilitarles mantas térmicas y alimentos, aunque en los primeros momentos los vehículos no podían subir a la zona para auxiliar a los más de tres centenares de personas aisladas en la montaña.

Desde el 112 Emergencias se insiste en no viajar a la zona. No se debe subir a Navacerrada y Cotos con vehículo privado ya que la Guardia Civil ha cortado la carretera. Un acceso que se ha convertido, por momentos, en una pista helada en la que patinaban los coches. Ayer, además, a última hora, una mujer tuvo que ser rescatada por la Guardia Civil tras estrellarse su trineo contra un árbol.

Una situación, la de no subir a la Sierra, que tiene visos de mantenerse en el tiempo. La previsión apunta a un importante temporal en los próximos días en la Comunidad. Una borrasca de lluvia y viento que incluso podría dejar una relevante nevada en la capital. No es momento de subir a Navacerrada.