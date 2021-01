350 personas evacuadas a lo largo de esta tarde en el Puerto de Navacerrada de Madrid

Los informativos de todos los medios de comunicación avisaban de que la situación del tiempo en Madrid no era, ni de lejos, la más adecuada para subir a la sierra. Sin embargo, bastantes personas han ignorado las recomendaciones y se han visto envueltos en una situación no deseada. Hasta 350 personas han tenido que ser evacuadas por el Servicio de Rescate e intervención de Montaña (SEREM), la Cruz Roja y la Guardia Civil que se han visto atrapadas en el Puerto de Navacerrada durante la tarde de este sábado. Seis autobuses han logrado acceder a ese punto para facilitarles mantas térmicas y alimentos, aunque en los primeros momentos los vehículos no podían acceder a la zona, según informa Europa Press.

🚨 #Madrid112 ha coordinado también la asistencia a los usuarios de 15 vehículos que se habían quedado atrapados en #LaPedriza.



Una máquina quitanieves enviada por #Transportes ha limpiado la calzada y la situación ya es favorable.#ASEM112 pic.twitter.com/93ls3IxZVz — 112 Comunidad Madrid (@112cmadrid) January 2, 2021

Madrid 112 ha tenido que coordinar la asistencia a un grupo de 150 personas que esperaban el autobús en Cotos.

🚨 El frío y la nieve complican (como se preveía y anunciamos) la situación en la sierra.#Madrid112 coordina la asistencia a unas 150 personas que esperaban el autobús en #Cotos. Intervienen #Transportes, @guardiacivil, @emergenciasCREM y #ProtecciónCivil.



📸@DGTes #ASEM112 pic.twitter.com/T20aRx3em9 — 112 Comunidad Madrid (@112cmadrid) January 2, 2021

También han tenido que asistir a los usuarios de 15 vehículos que se habían quedado atrapados por la nieve en La Pedriza. Tras solicitar el servicio de una máquina quitanieves -ya que la zona alternaba zonas de nieve y de hielo-, en una maniobra que ha sido muy compleja. Los agentes forestales han cerrado el acceso en coche ante la previsión de una jornada muy desfavorable.