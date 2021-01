Ayuso carga duramente contra Sánchez: “Todo le da igual. Ni siente ni padece lo que pasa en el país”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado la labor del Gobierno y, en particular, el papel de su presidente, Pedro Sánchez, en su gestión de la pandemia. No ha ocultado “decepción y hartazgo” con Moncloa. De Sánchez ha asegurado que “sólo aparece para hacer propaganda y todo le da igual”.

Ayuso ha realizado estas declaraciones durante la firma de los convenios para realizar test de antígenos en farmacias y clínicas dentales. En este sentido, ha señalado que aunque “hoy debería ser un día alegre por este paso tan importante que hemos dado en la lucha contra un virus”, no lo es del todo por el balance de Sánchez en este año: “Su papel en la epidemia más grave que se recuerda está siendo lamentable. Solo aparece para hacer propaganda y todo le da igual, ni siente ni padece lo que está pasando en este país”. Y es que, tal y como ha recordado, los test en farmacias no se han podido hacer antes por la negativa de la coalición PSOE-Podemos: “¿Por qué se van a poder hacer estos test en las farmacias ahora a 1 de febrero y no a 1 de diciembre? Me gustaría saber cuántas familias madrileñas podrían haber evitado contagiar a los suyos en las cenas de Navidad y en las reuniones durante estas semanas anteriores, cuántas personas podrían estar hoy sanas y se han visto infectadas porque no han tenido la facilidad de bajar a la farmacia de su calle”.

Falta de control ante la cepa británica

Y ha lanzado más preguntas al aire la presidenta para criticar el papel del Gobierno y sus cambio de criterio respecto al virus: “¿Por qué criticaron esas mascarillas FFP2 que también nos ayudaron en las farmacias a dar a todos los ciudadanos y ahora resulta que son las mejores? Lo hacíamos con las mejores para ayudar a los ciudadanos a protegerse”; “¿Cuántos casos de la cepa británica se podrían haber evitado si se hubieran extremado los protocolos en Barajas, foco como siempre del origen del contagio en Madrid, como ha ocurrido en las tres olas? Lo dijimos desde el mes de mayo y la cepa británica nos ha cambiado el paso y estamos ahora mismo en esta situación precisamente por esa falta de control. Con test masivos y ampliando la capacidad hospitalaria no tendríamos que estar aplicando otras medidas más duras”.

“¿Qué hace el presidente del Gobierno en Cataluña mientras nos manda a los suyos a manifestarse a un hospital público con centenares de enfermos dentro, hospital que no ha tenido el cuajo ni siquiera de visitar ni él ni su candidato?”, ha añadido. Ayuso ha recordado que “cerraron la Comunidad de Madrid con una incidencia de 500″, pero, sin embargo, no parece que vayan a tomar una medida similar en el momento actual: “Ahora mismo, ¿por qué no lo hacen con otras comunidades autónomas, que están en un momento peor? ¿A qué está esperando para tomar medidas más difíciles, a que se vaya su candidato o a que acaben las elecciones en Cataluña? Por cierto, cuando vaya a Cataluña que visite los bares y restaurantes de las cuatro provincias a ver qué opinan los comerciantes y hosteleros de allí con su gestión porque han acabado con ellos”. Y ha terminado su crítica al Gobierno con otra pregunta: “¿Y por qué un consejero de la Comunidad de Madrid dimitió durante la gestión del Ébola donde solo falleció una mascota y ahora nadie da explicaciones a nivel nacional con todo lo que está sucediendo?”.