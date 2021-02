Madrid pedirá a Sánchez 22.371 millones de los fondos europeos, el 15% del total que llegará a España

Según las cifras presentadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, a España le corresponden 140.000 millones de fondos europeos para la recuperación económica. El reparto de este dinero, según lo regulado en el decreto avalado por el Congreso de los Diputados, será decidido discrecionalmente por la coalición PSOE-Podemos.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha diseñado sus propias Líneas estratégicas de Recuperación y Resiliencia para la percepción de estos fondos. Según confirman fuentes de la Presidencia del Ejecutivo Regional, esos planes a los que han dado forma todas las consejerías suman un presupuesto total de 22.371 millones. Esto supone que Madrid va a trasladar al Gobierno de Sánchez su intención de percibir el 15% del total de los fondos europeos que lleguen a España.

Estos proyectos serán compartidos por parte del Gobierno de Ayuso con los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid el martes de esta semana. Y serán presentados en público un día después. Son, en conjunto, 214 inversiones las propuestas por el Gobierno de de Ayuso en un total de 28 reformas. El mayor porcentaje de estas inversiones y reformas (41,2%) se han planificado para destinarlas en materia de cohesión social y territorial, mientras que un 31,7% se dirigen a políticas de transición ecológica y un 27,2% a proyectos transformación digital, en consonancia con los objetivos marcados por la Unión Europea. Desde el Gobierno regional, además, insisten en que en la puesta en marcha de este ambicioso programa de inversiones se va a apostar claramente por la colaboración público-privada con el fin de logar «un efecto multiplicador extra en el tejido económico de la región».

¿Otro «no» de Sánchez?

Teniendo en cuenta la larga lista de desencuentros mantenidos en el último año entre los gobiernos de Sánchez y Díaz Ayuso, no resulta difícil aventurar que el reparto de los fondos por parte de Moncloa puede convertirse en un nuevo frente de batalla entre ambas administraciones. Desde el entorno de la presidenta madrileña reconocen que no tendría por qué producirse este desencuentro en la medida en la que Madrid ha sido la comunidad autónoma más golpeada por la pandemia. En ese sentido, señalan esas mismas fuentes, lo lógico sería que Madrid pudiera percibir el presupuesto estimado para la realización de estas inversiones. Además, añaden desde la Puerta del Sol, “Moncloa ha de tener en cuenta que Madrid es la locomotora económica del país y la recuperación de esta región –que recibe, por ejemplo, el 80% de la inversión extranjera– y de su economía, será un elemento decisivo para la recuperación del conjunto del país”. También sostienen en el Gobierno madrileño que un «no» de Sánchez a las peticiones de Madrid para percibir ese 15% de los fondos europeos no supondrá únicamente un rechazo a Ayuso como parte de la estrategia política diseñada por la coalición que integran el PSOE y Podemos, sino que también supondrá el «no» del Gobierno central a las potentes empresas que ayudarán a la puesta en marcha de estas inversiones históricas.