El mural feminista de Ciudad Lineal, en Madrid, amanece vandalizado

El mural feminista “La unión hace la fuerza” del barrio de Ciudad Lineal (Madrid) ha amanecido vandalizado con pintura negra que cubre los rostros de las mujeres homenajeadas en sus paredes este lunes, Día de la Mujer, y después de que el domingo ocurriese los mismo con su réplica en Alcalá de Henares.

Madrid .VOX vs. PSOE: ¿Debería eliminarse el mural feminista?

Según denuncian los vecinos y partidos políticos en las redes sociales, los rostros de mujeres como Rigoberta Menchú, Rosa Parks, Federica Montseny o Frida Kahlo, representadas en el mural, han aparecido esta mañana cubiertos de pintura negra.

El mural de Ciudad Lineal ha sido objeto de polémica desde principios de este año, cuando Vox presentó una iniciativa en la junta de distrito -que fue aprobada con los votos a favor de PP y Cs- para sustituir estas pinturas por unas que representasen a deportistas paralímpicos.

La polémica por la decisión continuó cuando en el pleno de Cibeles de enero Cs votó a favor de una moción de urgencia de Más Madrid, que salió adelante con el voto favorable del PSOE, para mantener el mural feminista original.

Ya entonces la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, pidió por escrito al alcalde, José Luis Martínez- Almeida, que garantizase la protección de este mural y de otros como el del barrio de Oporto, en Carabanchel, ante los mensajes de “odio” que, según alegaba, se podían ver en las redes sociales contra esta pintura.

Este mismo lunes Maestre ha recordado en Twitter su petición a Almeida, y ha asegurado que “el machismo crece con la complicidad de quienes lo blanquean”. PSOE, Más País, Izquierda Unida, grupos feministas y vecinos del barrio han condenado en redes sociales el acto vandálico.

Ayer mismo amaneció también vandalizado el mural feminista de Alcalá de Henares, que recoge imágenes de diez mujeres pioneras como Clara Campoamor, Ana María Matute, Margarita Salas, Blanca Fernández Ochoa, María Zambrano, María Isidra de Guzmán, Catalina de Aragón, Dolors Aleu, Francisca de Pedraza o Gata Cattana.

Se trata de la réplica del mural de Ciudad Lineal que fue encargado por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres en el auditorio de la rotonda dedicada a Manuel Azaña y que se había inaugurado dos días antes, el viernes 5.

Tanto la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, como el alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, criticaron el ataque, que el regidor calificó de “agresión a toda la sociedad”.

El poder de un mural

por Marilyn dos Santos

No habrá manifestaciones, ni central ni en los barrios, como tampoco habrá concentraciones, ni de 500 ni de 50. Esta tarde en la capital ninguna causa cortará el tráfico y las calles no se teñirán de un intenso color violenta. No retumbarán los tambores marchando por las carreteras. Tampoco resonarán contra las paredes las voces.

Aún con el poso de la histórica movilización de 2018 en la memoria, tan solo tres años después, las mujeres de Madrid no saldrán a las calles este 8 de marzo. La situación sanitaria así lo impone y el movimiento feminista así lo acata, retándose a sí mismo a reinventarse para mantenerse vivo y en red pese al distanciamiento social. Que la Delegación del Gobierno ha prohibido por motivos de salud pública las grandes convocatorias y encuentros multitudinarios, pero no el 8M.

Clara Campoamor, Ana María Matute, Margarita Salas, Blanca Fernández Ochoa, María Zambrano, María Isidra de Guzmán, Catalina de Aragón, Dolors Aleu, Francisca de Pedraza o Gata Cattana así lo habrían querido y a ellas ha dedicado el Ayuntamiento de Alcalá de Henares un mural para conmemorar este Día Internacional de las Mujeres atípico. Situado en el auditorio de la rotonda dedicada a Manuel Azaña del municipio, la obra fue presentada el pasado sábado en un acto al que acudió la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo; unas horas después, fue vandalizada y los rostros de sus protagonistas borrados.

Se trata de una réplica del ya famoso mural feminista del Polideportivo de La Concepción en Ciudad Lineal que, tras más de dos años luciendo en la calle de José del Hierro sin despertar ninguna discusión, se convirtió el pasado mes de enero en foco de polémica a raíz de una iniciativa de Vox para eliminarlo que apoyaron en su momento el Partido Popular y Ciudadanos. La formación naranja acabó dando marcha atrás y se unió a la oposición en una moción de urgencia presentada por Más Madrid en el Pleno de Cibeles que salvó una obra de arte urbano que, sin quererlo, ya habían convertido en símbolo de la lucha feminista para unas y, por consiguiente, blanco del odio para otros.

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha avanzado que la Policía Local busca ya a los autores de los hechos y ha anunciado que restituirá el mural que, como su antecesor, sobrevivirá. Pero hoy, 8 de marzo de 2021, Día Internacional de la Mujer, la única forma que tenía el feminismo madrileño de estar en las calles era dejando que ellas hablaran por sí solas y alguien las ha querido callar. Conste este acto vandálico como demostración del poder de un simple mural.