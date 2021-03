Murcia encona la guerra en Sol

El «efecto mariposa» que provocó la moción de censura murciana en Madrid y que ha derivado en la convocatoria de elecciones el 4 de mayo, ha enconado, más si cabe, la guerra desatada entre los ex socios de coalición, Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado.

De un lado, el fracaso de la alianza PSOE-Cs para descabalgar a López Miras del Gobierno de Murcia podría convertirse en una nueva piedra en el camino para la precampaña de Ignacio Aguado, el hasta ahora vicepresidente madrileño naranja. Eso si finalmente el TSJM dictamina a favor del decreto de Díaz Ayuso de disolución de la Cámara autonómica, que supondría tener el camino despejado para la celebración de las nuevas elecciones, una incógnita que se despejará el lunes, previsiblemente.

Aguado ya ha mostrado su intención de ser el candidato de Cs en las elecciones de mayo y ha asegurado que cuenta con el apoyo de la lider del partido, Inés Arrimadas, y de toda la formación naranja. Pero primero tendrá que haber primarias, tal y como está establecido en los estatutos de su partido y, si los afiliados le dan la confianza, él está dispuesto a seguir adelante en la nueva contienda electoral que se divisa en el horizonte.

Sin embargo, fuentes del partido naranja en Madrid precisan a este diario que lo sucedido en las últimas horas en Murcia les da la razón. «No había riesgo de contagio ni de que el vodevil de este viernes, con tránsfugas de por medio, tuviera lugar en Madrid». Insisten en que la presidenta Ayuso «miente» cuando agita el fantasma de que Cs estaba negociando una moción de censura contra ella: «Lo de Murcia demuestra que Ayuso se ha precipitado. Ha sido muy irresponsable con los madrileños».

Mientas, los populares no ven más que ventajas para Díaz Ayuso cuando se asoman a analizar todo lo que está ocurriendo en la comunidad murciana. Creen que la «automoción de censura» que se han hecho los naranjas en esta autonomía no hace más que colocar en la mejor de las situaciones de partida posibles a la presidenta regional, que ya ha dicho que va a por la mayoría absoluta para gobernar sola, libre de socios incómodos que la han obligado a una convivencia de mutuo acuerdo, no deseada y mal avenida durante una legislatura que no ha durado ni dos años hasta la ruptura.

Los populares creen que la deriva murciana no hace más que sumar puntos al PP y que los socios «incómodos y desleales» con los que han tenido que gobernar desaparecerán del tablero político porque «asistimos a las últimas hora de Ciudadanos, es un partido en descomposición, su hundimiento es imparable», interpretan fuentes populares.

Otro de los análisis que hacen los de Díaz Ayuso es que lo ocurrido en Murcia «termina de sepultar cualquier tipo de credibilidad o posibilidad de recuperación electoral de Cs. Deja al proyecto hundido. Hasta ahora estaba tocado, pero esto ya le remata». Creen que es un partido que ha vivido mucho de su marca que, durante un tiempo ha estado en alza, más allá de que sus candidatos en municipios o las ciudades fueran más o menos conocidos. El análisis que se hace es que, en las grandes ciudades, la influencia de la marca tiene mayor peso, porque los ciudadanos votan unas siglas, frente a lo que ocurre en los municipios, donde se tiene más en cuenta el factor personal a la hora de acudir a las urnas. Pero el efecto marca se agota.

Desde Sol consideran que Cs es ahora un partido sin capacidad de control sobre su propia gente. «La mejor prueba de ello es que cuando se ha hecho una moción de censura en Murcia ordenada por la dirección nacional, ni siquiera han sido capaces de sacarla adelante. Y eso es un gran fracaso político», añaden otras fuentes consultadas.

En el PP cada día se está más seguro de que el paso dado por Díaz Ayuso se ha hecho en la mejor dirección posible dentro de las circunstancias. Y es que mantienen que el motivo de fondo no era que Arrimadas dijera que la moción de censura no estaba entre sus planes para Madrid, sino en el hecho de que los propios diputados no cumplen las órdenes de la dirección nacional. Y en Madrid ya había identificados tres de ellos que, ante una hipotética moción de censura, se hubieran alineado con el PSOE y con Más Madrid para expulsar a Díaz Ayuso de la presidencia de la Comunidad de Madrid, lo que dejaría expedito el camino a la izquierda para tomar las riendas del Gobierno de la Comunidad de Madrid.