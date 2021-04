Nuevos restaurantes en los que reservar mesa

Mientras Carlos Bosch acaba de inaugurar Manero, pronto asistiremos a la apertura de Leña y de la propuesta gastronómica del Mandarín Oriental Ritz, con el sello de Quique Dacosta, entre otros espacios

La hostelería atraviesa una crisis sin precedentes a causa de los cierres y restricciones para bajar los contagios del Covid. Sin embargo, sabemos que Madrid era destino gastronómico internacional y en cuanto se abran las fronteras, hayamos ganado la batalla al Covid-19 y volvamos a viajar, volverá a serlo. De ahí que, algunos proyectos, paralizados durante meses, comiencen a andar. Comenzamos. Carlos Bosch inaugura con un año de retraso Manero. Sí, justo días después de que haya resultado finalista en la categoría «Design & Experience» en los Horeca New Business Models Awards, otorgados en HIP (Horeca Professional Expo). Precedido del éxito del restaurante El Portal (Alicante), de Manero Alicante y de El Singular, Carlos Bosch define el proyecto como «el lugar definitivo donde se disfruta de una gastronomía basada en las tapas tradicionales españolas con un giro gourmet. Todo se marida con una gran selección de vinos por copas y cócteles. Un espacio sofisticado y atractivo basado en la decoración de los mejores bares de la Europa de principios del S.XX». Aquí se bebe muy buen y se come mejor, ya sea una ensaladilla de verdad, mariscos de calidad o raciones caseras (albóndigas, tortilla, callos, canelones, cordero, carrillera, bacalao...), además de conservas, embutidos, canapés, su famoso «bocata de calamares» y quesos seleccionados. No faltan los crudos ni las ensaladas o los platos vegetarianos. ¿Postres? El milhojas, el flan de queso o el helado de turrón de Jijona ¿Lo mejor? El precio medio es de 29 euros.

Bar restaurante Manero

Grupo Casa Remigio, propietario de ocho terrazas, seis restaurantes y siete «beach clubs» en el Sur, en algo más de dos meses vuelve a dar vida a lo que era el mítico Mayte Commodore. Bajo el nombre Conmmodore DF , será «un lugar acogedor, femenino, formal y canalla, grande y pequeño, que quiere ser cómodo y, sobre todo, ser otra vez el rey bueno de la ciudad», nos adelantan. Es una de las aperturas esperadas, como también lo ha sido Villa Verbena y lo será El Taller del Lago, ambos en la Casa de Campo bajo el sello de Javier Goya, Javier Mayor y David Alfonso. Los fundadores del Grupo Triciclo se han asociado con los de The Hut en ambos espacios. Y, si en el primero podemos disfrutar de un buen pescado, carne y verduras a la brasa, en el segundo, la cerveza y a la comida del mundo, tanto para comer allí como en el campo, serán los protagonistas desde mayo.

Quique Dacosta será el director y creador gastronómico del Mandarín Oriental Ritz. El día 15 se encenderán los fogones de tres nuevos conceptos: Deessa, Palm Court, El Jardín del Ritz y asistiremos a la apertura de dos nuevos bares: Pictura y Champagne Bar: «Estamos ilusionados por estar en una ciudad tan maravillosa y a la vez tan exigente como Madrid. Llegamos con el aliado perfecto, porque Mandarin Oriental ha entendido nuestros valores», afirma el tres estrellas Michelin. Y, si en septiembre y en plena pandemia conocimos Dani Brasserie en el espectacular Four Seassons, la propuesta gastronómica, distribuida en varios restaurantes de Galeria Canalejas, estará horneada en octubre. Mientras esperamos, en unas semanas no dejaremos de reservar en Leña Madrid, el «steakhouse» en el que Dani García lleva ciertas dosis de la alta cocina a un restaurante casual. Se instala en lo que fue Santceloni, el espacio en el que durante 20 años cocinó felicidad Óscar Velasco, la armonizó David Robledo, hoy director gastronómico de Ambivium, y la sirvió Abel Valberde, quien dirigirá la sala de Desde 1911, propiedad de Pescaderías Coruñesas. Y si Paco Quirós, al frente del Grupo Cañadío, ultima la apertura de la mítica Cafetería Santander, Carbón Negro prevé el desembarco de Marino antes de octubre, donde los protagonistas serán los pescados y los mariscos a la brasa. En esa misma fecha también beberemos en O’Clock con Carlos Moreno, ¿recuerdan la mítica coctelería de Juan Bravo? Y contaremos con una segunda sucursal de Castizo en Serrano. Les mantendremos informados. Porque mientras es posible reservar en el novísimo Don Dimas, con Álvaro Garcés al frente, en Aurora, Can Bonet, D’Platos Deleite o el estupendo Berria Wine Bar.