El lamento de los atletas olímpicos por las pistas Getafe: “Era jugarse la vida”

Getafe ha acogido este fin de semana el Campeonato de España de Atletismo, el último trampolín del atletismo español hacia Tokio 2020 pero, si hay algo que ha causado un enorme malestar entre los atletas ha sido precisamente el mal estado de las pista del estadio municipal Juan de la Cierva, que ha obligado incluso a algunos atletas, como Dani Arce y Jorge Blanco, a abandonar la prueba de 3.000 metros obstáculos por los continuos resbalones.

Precisamente uno de los que no ocultó su indignación y desesperación a través de las redes sociales fue el leonés Jorge Blanco. «Hoy, correr obstáculos en esa pista era jugarse la vida, con cualquier modelo de zapatilla. Personalmente he competido/entrenado en diferentes pistas con las zapatillas que hoy he usado en Getafe y puedo asegurar que en una pista en condiciones normales agarran a la perfección», lamentaba a través de su cuenta personal de Twitter.

El atleta no ocultó su enfado e insistió sobre el mal estado de las instalaciones que le han permitido competir en óptimas condiciones. «Lo que no puede ser es que el estado del tartán esté tan deteriorado y más siendo un campeonato de España (...) Una vez salimos de la pista no tenemos margen de maniobra para poder cambiar de zapatillas, ya que no hemos podido testar la pista hasta el momento de salir a competir», añadió.

Otros atletas, como Mohamed Katir, también estuvieron a punto de retirarse para evitar una lesión que les impidiera poder ir a los Juegos Olímpicos. Incluso advirtió que ir rápido en la pista era «muy peligroso».

La situación que se ha generado entre los deportistas ha trascendido incluso al ámbito político y ayer el portavoz del PP de Getafe, Carlos Pereira, se mostraba especialmente crítico con la alcaldesa de la localidad y la gestión y el mantenimiento de las instalaciones deportivas que viene haciendo su equipo de gobierno.

«Un bochorno»

«Una vez más el Gobierno de la socialista Sara Hernández pone en evidencia a la localidad por su incompetencia y chapucera gestión. Es un bochorno para todos los vecinos de Getafe que nuestra ciudad sea señalada por el lamentable estado de las instalaciones deportivas, en este caso en un evento tan importante como el campeonato de España de atletismo que se ha celebrado en nuestra ciudad».

El portavoz de los populares en la localidad del sur ha lamentado que «esto ha puesto en peligro la integridad física de los deportistas y su futura participación en los próximos Juegos Olímpicos, como han manifestado públicamente algunos de ellos», ha asegurado.