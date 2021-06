Acabo de pasar el coronavirus, ¿cuándo me vacuno en Madrid?

“Cuando por fin llega el feliz momento en el que, por tramo de edad, te toca vacunarte, son muchas las dudas que surgen”, confiesa Pedro, de 41 años. Su mayor incertidumbre es que en mayo tuvo coronavirus. No fue asintomático, padeció los estragos de esta dura enfermedad que ha puesto en jaque al mundo entero. “No hay consenso en si los que nos acabamos de infectar del SARS-Cov-2 nos tenemos que vacunar o no”, explica.

“Algunos de mis amigos que tuvieron la covid-19 quince días antes que yo han pedido cita; a otros, no les preguntaron ni siquiera si lo habían pasado o no, mientras que a la mayoría, solo les han puesto una dosis, y con eso tienen la pauta completa”.

En la misma situación se encuentra su pareja, Esther, de 37 años. Ella se contagió a finales de mayo, a los nueve días de que él diera positivo. “Este lunes, por fin mis amigas de Madrid han pedido cita para vacunarse. Yo realmente no sé si pedirla o esperar un tiempo”.

“Sigo mucho lo que se va haciendo en Estados Unidos. Allí preguntan si lo has pasado hace 14 días y te ponen las dos dosis, pero no sé qué hacer”. Desde los CDC, los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades de EE UU, explican que “uno debe vacunarse independientemente de si ya tuvo la covid-19”, pues “los expertos aún no saben cuánto tiempo estará protegido para que no vuelva a enfermarse después de recuperarse de la COVID-19. Incluso si ya se ha recuperado de COVID-19, es posible, aunque raro, que pueda volver a infectarse con el virus que causa la COVID-19. Los estudios han demostrado que la vacunación proporciona un fuerte impulso a la protección en las personas que se han recuperado del COVID-19”, indican. ¿Pero qué criterio se sigue en la Comunidad de Madrid?, se pregunta Esther.

La buena noticia es que hoy Pedro ha hablado con la doctora de su centro de salud en la Comunidad de Madrid. Le ha recomendado que se vacune ya en septiembre y le ha recordado que tiene los mejores anticuerpos, la mejor inmunidad, por lo que puede pasar el verano tranquilo. Eso sí, la doctora le ha advertido que sólo le pondrán una dosis de la vacuna contra la covid-19 y que una vez vayan a vacunarle, debe avisar/ demostrar a las autoridades sanitarias de que ya pasó el coronavirus en mayo.

De hecho, el Gobierno de España explican que la “evidencia actual indica que la reinfección por el nuevo coronavirus es excepcional en los 6 meses posteriores a una infección natural. Además, se observa que las personas que han pasado la infección tienen una respuesta inmune muy elevada y superior a las de personas que no han tenido contacto con el virus”. Por lo tanto, “se recomienda retrasar la vacunación de las personas menores de 65 años hasta los seis meses tras el padecimiento de la enfermedad o infección y administrar una sola dosis de vacuna. En personas mayores de 65 años se administrarán las dos dosis y no se esperarán los seis meses tras la infección para administrar la primera dosis”.