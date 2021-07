Noches de música y cine en el verano de Caixaforum

Jueves y viernes bajo los ecos del jazz, el góspel y música clásica, además de un encuentro con propuestas cinematográficas que permitirán conocer otras culturas sin salir del número 36 del Paseo del Prado. Concretamente, de la sede del Caixaforum, cuyas «Noches de Verano» ya han comenzado a andar. Para planificar la visita, reservar o adquirir entradas de las exposiciones, los talleres y los espectáculos, es necesario acudir a este enlace.

Uno de los nombres propios de esta edición es el de la cantante y compositora Christina Rosenvinge. En este caso, la noche del 5 de agosto, a las 21:00 horas, la artista madrileña combinará la poesía, las canciones y el «spoken word», con algunos textos de su libro «Debut: cuadernos y canciones». Así, supondrá una cita llena de referencias literarias, musicales y artísticas propias y de los autores que más la han influenciado. El recital contará con las letras y versos que repasan sus más de 25 años de carrera artística.

Antes, el 8 de julio, y procedente de Galicia, el actor y narrador Quico Cadaval llevará al auditorio su espectáculo «Os inocentes». Con un formato que se acerca mucho al teatro, Cadaval recupera la tradición de la narración oral en Galicia para ambientar en una historia de taberna unos personajes anodinos protagonistas de la Guerra Civil del 36: los inocentes del título.

Cinco potentes voces femeninas son las que configuran Black Pearls of Gospel, que actuarán el jueves 15 de julio. Con una descarga de sensibilidad, energía y determinación, recuperarán la memoria de grandes divas del género como Mahalia Jackson, Clara Ward, Aretha Franklin, Angelic Gospel Singers, The Caravans, The Roberta Martins Singers y Clark Sisters.

Por su parte, el armonicista Antonio Serrano presentará su propuesta «Clazzical» el 22 de julio. Un proyecto fundamentado en las grandes melodías de la música clásica y las atrevidas armonías y sincopados ritmos del jazz. De su mano, los motivos de la «Rhapsody in Blue» de Gershwin se entrelazan para convertirse en un Boogaloo de los años 60; la célebre Serenata de Schubert nos transportará al onírico mundo de Stan Getz y Joao Gilberto; y el universal Himno a la Alegría de Beethoven hará que bailemos como si estuviéramos en el carnaval de Nueva Orleans escuchando a Louis Armstrong y sus Hot Five.

En cuanto al cine, Caixaforum dará a los espectadores la posibilidad de explorar, deambular, y emprender nuevos caminos conociendo nuevas gentes y culturas a través de la gran pantalla. Habrá espacio para el cine español: el 9 de julio se proyectará «La hija de un ladrón» (2019), largometraje de la debutante Belén Funes que obtuvo el galardón a la mejor dirección novel en los Premios Goya. Posteriormente, será el turno de «The Farewell» (2019), de la directora Lulu Wang, que se se podrá ver el 16 de julio; «La mujer de la montaña (2018), deBenedikt Erlingsson, se proyectará el día 23; y el ciclo se cerrará el 30 de julio con Cafarnaúm (2018, Líbano), película que retrata la sociedad desigual del Líbano actual. . El largometraje obtuvo el premio del jurado, el premio de la ciudadanía y el premio del jurado ecuménico en el Festival de Cannes, además de haber estado nominado en los Oscars, los Globos de Oro y los BAFTA como mejor film de habla no inglesa.