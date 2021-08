Este viernes, 20 de agosto, se han cumplido ocho años del accidente de tráfico que estuvo a punto de costarle la vida a Cristina Cifuentes, ex delegada del Gobierno y ex presidenta de la Comunidad de Madrid. Una efeméride que la propia Cifuentes ha querido recordar en sus redes sociales con la publicación de una fotografía y de un mensaje: “Se cumplen ocho años de un gravísimo accidente que casi me cuesta la vida. Ese 20 de agosto volví a nacer; entonces perdí el miedo a la muerte... y también a la vida”.

Ocurrió todo en la confluencia del Paseo de la Castellana con calle Profesor Waksman cuando Cifuentes fue arrollada por un vehículo mientras ella iba conduciendo su moto tipo scooter por el carril bus. Se encontraba consciente cuando los sanitarios del Samur llegaron al lugar del suceso. Ella ha recordado en varias ocasiones que sentía mucho dolor. Los médicos decidieron intubarla de camino al hospital la Paz. por el camino casi pierde la vida.

Dos agentes de la Policía Municipal en el lugar en el que la por entonces delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, sufrió un accidente con su moto, en el que también se vio implicado el vehículo de la imagen.

Al día siguiente, fue sometida a una complicada operación. Se buscaba sellar una arteria que le provocaba hemorragia. Superó la operación y todo lo que vino después: una dura y larga recuperación que continuó al recibir el alta hospitalaria. Abandonó La Paz algo más de un después: el 23 de septiembre. Y ahí dio comienzo otro proceso: su rehabilitación, con cuidados y tremendos dolores, paliados con parches de morfina que tuvo que seguir utilizando durante meses.

Ahora, ocho años después ha querido en Twitter poner por escrito algunos de sus recuerdos de lo que vino después del accidente y cómo este episodio cambió su vida: “Cuando te preparas para morir, si consigues salir de esa situación, ves la vida con otros ojos. Yo salí de aquello siendo una persona diferente. Sin miedo”. Ha recibido a través de las redes muchos mensajes de apoyo y también de usuarios que celebran que pudiera recuperarse de aquel terrible accidente. Y no ha querido pasar por alto algunas situaciones lamentables que se sucedieron entonces, como cuando se convocaron manifestaciones a las puertas del centro hospitalario en el que se encontraba ingresada en contra de ella: “Fue terrible, especialmente para mi familia. Personas (me niego a pensar que fuera personal sanitario) manifestándose en la puerta del hospital, mientras me debatía entre la vida y la muerte”.

De aquel accidente le quedó una marca también física, la provocada por la traqueotomía. Algo de lo que también la ex presidenta madrileña ha sabido extraer algo positivo: “Me recuerda que estoy viva”.