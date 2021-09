Una portavoz de Más Madrid llama “fascista” a Almeida en el Pleno y se niega a retirar el insulto

“Usted dijo en una ocasión que será un fascista, pero que sabe gobernar. Pues usted me ha demostrado que es un fascista y que no sabe gobernar”. Se trata de unas palabras dirigidas en el Pleno extraordinario del Ayuntamiento de la capital, celebrado esta tarde, por parte de la portavoz adjunta de Más Madrid, Pilar Sánchez hacia el alcalde, José Luis Martínez-Almeida. Un pleno breve, pero intenso, en el se votaba la conformación del grupo mixto, conformado por cuatro ex concejales de Más Madrid, agrupados bajo el sello de Recupera Madrid, descontentos con la marcha del partido.

En su intervención, la portavoz, cuyo partido se muestra en contra, se ha referido a esta votación como “un precedente que altera las corporaciones locales de España”, algo “que no vamos a permitir” nunca. “Más Madrid no va a tomar ninguna decisión que ensucie a las instituciones democráticas. Es un uso partidista de las instituciones por parte del alcalde, como una moneda de cambio para recabar apoyos para sacar una norma perjudicial para nuestra ciudad”. Fue ahí donde le recordó una frase pronunciada en una ocasión en tono irónico por el alcalde, pero que la portavoz aprovechó para llamarle “fascista”.

“Rogaría a la portavoz que retire esa expresión del diario de sesiones”, dijo Almeida en su alocución. Sin embargo, la portavoz se negó a retirarla, aduciendo que aludía a una frase pronunciada anteriormente por el propio regidor. Visiblemente enfadado, el alcalde lamentó el “espectáculo tristísimo que viene ofreciendo Mas Madrid” en la actual legislatura