Los mejores planes para la semana de la Almudena en Madrid: meninas en las calles, luz en el Botánico y novedades en el Museo del Traje

Teatro | La historia arrebatada de unos imprenteros

Hace cinco años, el padre de Lorena, Sergio y Federico murió. Diez días después, sus hermanos, aquellos que nacieron de un segundo matrimonio y con los que no convivían, decidieron cambiar la cerradura de la pequeña imprenta familiar en la que los tres habían crecido y privarles así de volver a escuchar los sonidos de su infancia para siempre. Los Vega no tardaron en echar de menos el olor a papel recién cortado y el ruido de las rotativas, incluso, les carcomía la curiosidad por ver qué se había dejado su padre en los cajones de su escritorio y saber qué ropa había abandonado entre las cuatro paredes de aquel refugio de Lomas del Mirador, en Buenos Aires. Así que, si ellos no pueden ir a la imprenta, la imprenta vendrá a ellos, por qué no, a través de un dispositivo escénico que tira del llamado teatro documental para escribir «Imprenteros», una historia que les fue arrebatada y en la que el elenco vibra con coreografías a partir de un campo sonoro industrial.

Dónde: calle del Conde Duque 11 | Cuándo: del 11 al 13 de noviembre a las 20:00 | Cuánto: 18 euros

Historia | Imaginar el futuro viajando al pasado

El Espacio Fundación Telefónica organiza una exposición donde se hace una revisión sobre cómo se imaginó el futuro en distintas épocas del pasado. El resultado es un recorrido con imágenes, vídeos, publicaciones y hasta arquitecturas para entender de qué forma se pensó que sería el mundo y por qué. El acceso a «La gran imaginación. Historias del futuro» es gratuito y la muestra estará abierta hasta el 17 de abril de 2022 .

Naturaleza | Una experiencia lumínica en torno al ecosistema

Un año más, el Real Jardín Botánico ofrece una nueva instalación de luz: «Explorium», que invita al público a sumergirse en una expedición marítima a través del océano, su flora y su fauna. Una experiencia única gracias a un total de 15 kilómetros de luces led que propone descubrir la naturaleza de una forma diferente. Se puede disfrutar hasta el 16 de enero y la entrada cuesta 13,50 euros para los adultos y 11 para los niños .

La nueva instalación de «Naturaleza Encendida» del Real Jardín Botánico de Madrid se ianuguró el pasado 2 de noviembre. FOTO: Fernando Sánchez Europa Press

Arte callejero | Una galería de meninas al aire libre

Por cuarta edición, las figuras más reconocibles de Velázquez inundan con sus colores y sus formas las calles de la capital gracia a Meninas Madrid Gallery 2021. Esta iniciativa incluye originales esculturas de 1,80 metros de alto creadas por distintos artistas plásticos, pero también por actores y actrices, chefs y deportistas, colándose entre las firmas los nombres de personajes como Boris Izaguirre o Ana Simón. Lucirán por toda la ciudad hasta el 15 de diciembre .

Fotografía | En busca de la imagen que vale más que mil palabras

El espacio COAM acoge una nueva edición del certamen internacional de fotoperiodismo más longevo y prestigioso: World Press Photo. Un concurso anual que muestra el trabajo realizado por profesionales de todo el mundo y que en esta ocasión ha ganado el danés Mads Nissen, de la agencia AP, con un instante que ha titulado «El primer abrazo». La exposición se podrá ver hasta el próximo 8 de diciembre por 6 euros la entrada general .

Moda | La nueva colección del Museo del Traje

Tras un año y medio de obras de rehabilitación, el que es el sucesor del Museo del Traje Regional e Histórico de 1925 ha reabierto sus puertas este otoño con una nueva exposición permanente de su colección, que cambia el discurso, mejora la accesibilidad y muestra más de mil piezas, ¡y la mitad de ellas nunca se han visto! La entrada general cuesta 3 euros y es gratuito los sábados a partir de las 14:30 y los domingos .