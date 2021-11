Una de las cosas que realmente hace feliz a Rafael Riqueni es que cada día alguno de sus parroquianos le agradece haber hecho resurgir el mítico Melo’s. Poco después de que José Ramón Álvarez, de 65 años, y su mujer Encarni decidieran bajar la persiana del bar de Lavapiés, después de 40 años tras la barra, Rafael empezó a hornear una idea en la cabeza. En plena pandemia, su fachada lucía el cartel que anunciaba su traspaso y la venta del local se anunció en Idealista. El suyo era un sueño de un emprendedor enamorado del barrio en el que nació, por cuyas calles ha correteado desde niño. Por aquel entonces, nos cuenta, su amigo Ignacio, que ejercía de profesor, se encontraba en Estados Unidos mientras Rafael se dedicaba a hacer números y a estudiar la viabilidad del negocio.

Noticias relacionadas Gastronomía. Descubre el restaurante clandestino del Paseo de la Castellana de Madrid entre humo y brasas

Bar Melo’s. Dónde calle del Ave María, 44. Precio 10 euros

Una vez él estuvo seguro, sólo tenía que convencer a su amigo de toda la vida. No le costó demasiado, ya que, ambos habían sido asiduos y su familia, propietaria de la taberna Casa Revuelta, motivo por el que tenía el gusanillo de sacar adelante este clásico de la hostelería. Son los nuevos propietarios, sí, pero el Melo’s mantiene la esencia de lo que fue. De ahí que se llene de clientes del barrio y de quienes no se perdían una noche en el antiguo local. Hoy, incluso, acuden con sus hijos. Los fines de semana, asegura Riqueni, es una locura y, sobre todo, llegadas las nueve de la noche los comensales que no han logrado entrar, esperan mesa en la puerta. Porque no, no realizan reservas y las mesas se ocupan según el orden de llegada.

No te pierdas Zapatilla y una cunca de ribeiro La especialidad de esta taberna gallega de Lavapiés es la zapatilla, cuyo nombre se debe, dicen, al tamaño del bocado del que pueden comer dos comensales. Está preparada con un par de rebanadas de pan, mucho, mucho lacón y queso de tetilla y nosotros siempre la devoramos acompañada de un par de cuncas de ribeiro.

Zapatilla del bar Melo's FOTO: TFE TFE

El éxito radica en una propuesta breve, que anuncia los ocho clásicos de siempre, muy bien ejecutados con ingredientes de muy buena calidad. Es decir, la especialidad es, como antaño, la majestuosa zapatilla, que tantas veces hemos devorado, preparada con un par de rebanadas de pan, mucho lacón y queso de tetilla, cuya media ración cuesta 7,50 y la entera, 14, perfecta elección para compartir en el caso de que la mesa también la ocupe una de morcilla y una empanadilla, o dos, porque están buenísimas, por comensal. ¿De beber? Lo suyo es participar en el desfile de cuncas de ribeiro, porque es el trago por excelencia de esta taberna gallega. El precio medio no supera los diez euros, pero si acude con hambre continuar con otra ración de pimientos de padrón, queso o lacón es buena opción. Cierto es que contar con una carta tan breve resulta mucho más fácil para centrarse en hacer las cosas bien y que cada bocado llegue a la mesa en su punto justo.

El local está formado por once en total, pero ojo, cuando unos clientes entran, otros se van. La rotación es segura y continua, ya que en este templo no sirven café, así que tampoco invita a hacer una larga sobremesa. Más bien, todo lo contrario, porque lo suyo es comer o cenar, terminar con el único postre de la casa, el queso con membrillo, e irse. O disfrutar de la hora del vermut, que en esta casa ofrecen Cascorro, añejado en barrica y elaborado con uvas de Airén y Malvasía macerado junto a una selección de frutas y botánicos singulares, entre los que destacan el ajenjo, anís, vainilla, naranja amarga y romero. Para acompañarlo, una de croquetas, por favor.

El barrio de Lavapiés se encuentra en pleno esplendor gracias a la apertura de varios establecimientos en los que tapear y disfrutar de la buena mesa, incluso en los mercados de Antón Martín y de San Fernando. Rafael nos da pistas. Si no está tras la barra, se deja ver en La Esperanza y en Bodegas Alfaro, aunque a finales de este mes o principios de diciembre a lo sumo tiene prevista la apertura de Malos, en Malasaña, en la misma la calle Velarde, cuya propuesta estará basada en la de Melo’s, aunque no faltarán otras raciones castizas y platos vegetarianos hoy tan demandados.