Ayuso dispuesta a cambiar leyes LGTBI para conseguir el apoyo de Vox a los Presupuestos

“Estamos en plena negociación de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid y las cosas van muy bien. De Vox necesitaría que no los bloqueara, pero me parece que es de ley buscar el entendimiento porque de esta manera vamos a representar a más ciudadanos”, ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid en TVE. Pero en esa búsqueda de entendimiento, Ayuso ha dejado claro que no se van a derogar las leyes LGTBI que se aprobaron en 2016, cuando Cristina Cifuentes era presidenta, “por que eso no conduce a nada y muchas familias nos piden que abordemos todo esto con respeto”, pero sí ha abierto la puerta a hacer cambios que venía solicitando Vox como requisito para apoyar las cuentas de 2022, como la inversión de la carga de la prueba, de tal manera que si una persona denuncia que ha recibido una agresión homófoba, la acusada no tenga que defenderse y demostrar que esto no ha sido así. “Esto crea injusticias y agravios y la presunción de inocencia es básica en el

Ayuso también ha dejado claro que los padres tienen libertad para elegir el tipo de educación que quieren para su hijo. “Al colegio se va a formarse y, después, han de ser las familias las que deciden qué educación y eso es lo que yo busco, la libertad para que las familias elijan no solo colegio, sino también qué cuestiones morales quieren para sus hijos más allá de la formación. Cada familia tiene que decidir si quiere que a su hijo le hablen de la diversidad o unos determinados valores; a lo mejor tú quieres que tus hijos reciban por ti esa información y otras prefieren que, para que su hijo se informen por Youtube, que lo hagan en el colegio”.

La presidenta regional quiere que “se dejen de politizar los colegios por parte de todos porque estoy cansada de que unos y otros estemos diciéndoles todos los días a los colegios y, peor aún, al profesor, qué es lo que tienen que hacer”, ha añadido.

Ayuso ha justificado este cambio amparándose en la idea de que las leyes LGTBI “se hicieron con buena intención” pero “en el debate parlamentario, se escoró de tal manera hacia la izquierda que se introdujeron algunos artículos que van directamente contra principios básicos como es la inversión de la carga de prueba”.

“No me siento aludida”

Sobre el Congreso del PP en Granada este fin de semana y las declaraciones del presidente de los populares aludiendo a que “Somos una gran orquesta, aquí no caben los solistas, esto no es un talent show”, palabras que se han interpretado que iban dirigidas a la presidenta madrileña, Díaz Ayuso ha asegurado que “no me siento aludida. Nos hemos metido en ese buche en el que cada vez se interpreta todo peor y en muchas ocasiones cogemos solamente titulares, nos dicen a quien va dirigido el titular y lo único que hacemos es enfangarnos aún más, cuando en realidad las cosas son mucho más sencilla (...) Tiene toda la razón Casado cuando dice que todos debemos ser un mismo equipo, el mensaje tiene que ir dirigido a todos (...) Todo está enmarañado. Nadie va contra nadie, todo se malinterpreta”.

Congreso del PP madrileño: Que elijan los militantes

En relación con el congreso del PP madrileño, Ayuso se ha mostrado favorable a “respetar los tiempos”, pero también ha dejado claro que hay que ir al proceso electoral de Madrid “en el que elijan los militantes”.

En cualquier caso, se ha mostrado partidaria de hacer pronto el congreso provincial porque “prolongarlo otros ocho meses desgasta, erosiona, crea más guerra interna y malentendidos”.

Ayuso ha dejado claro que la decisión de dar un paso al frente en las pasadas elecciones “no es solo producto de una marca sin más, tengo que responsabilizarme de la organización cuya papeleta he encabezado ya dos veces”.

En relación a la polémica con Cayetana Álvarez de Toledo, Ayuso ha afirmado que “no tengo nada que opinar. No pinto nada en toda esta historia. He oído como si tuviéramos un plan juntas. ¿Qué plan? ¿Dónde voy a ir con ella?