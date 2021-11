Vuelven las luces de Navidad a Madrid... con las uvas de la Puerta del Sol en el aire

Para el Ayuntamiento de Madrid, las luces de este año son las de la «reactivación». Una inversión de 3,6 millones de euros que, ahora sí, debe servir de polo de atracción para los comercios, la hostelería y el turismo, tras unas Navidades, las de 2020, excepcionales. Sin embargo, la sombra de futuras restricciones, y quién sabe si de un próximo confinamiento, no deja de amenazar no solo a Madrid, sino a todas las grandes capitales españolas. Dicho de otro modo, peligran las uvas en Sol. Lo que no se va a mover, pase lo que pase, es el alumbrado navideño, que ayer presumió de voltios y lo hará hasta el próximo 6 de enero.

La Puerta de Alcalá, en la noche de ayer

El punto de encuentro fue el lugar que, ahora mismo, está en boca y ojos de todos los madrileños: la renovada, desde este lunes, plaza de España. Allí, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, acompañado por la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y otros representantes del Gobierno municipal y de los grupos políticos, fue el encargado de accionar el pulsador que ha activado hasta 11 millones de bombillas led repartidas por toda la ciudad. Todo ello en un acto animado por el dúo musical compuesto por Carolina Cerezuela y Jaime Anglada, así como el Coro de Jóvenes de Madrid.

¿Qué ofrecen las luces este año? En total, serán más de 230 calles iluminadas, en los 21 distritos de la capital, con 25 nuevas ubicaciones. Además de los típicos arcos que cruzan de lado a lado las calles, en toda la ciudad hay casi 6.700 cadenetas de luz, lo que equivale a unos 147 kilómetros, 118 cerezos y 13 grandes abetos luminosos.

La fuente de Cibeles

La principal novedad se encuentra precisamente en la plaza de España: un abeto de 18 metros de altura y 1,5 toneladas de peso, adornado con 800 bolas, 200 caramelos y 27.000 puntos de luz. No es el único adorno de este nuevo entorno, que contará con un belén luminoso gigante con figuras de más de dos metros de altura.

Renombrados artistas y expertos en instalaciones como Ben Busche, Teresa Sapey o Sergio Sebastián repiten este año. Este último es el autor de otra de las grandes novedades: un abeto luminoso instalado en la plaza de San Juan de la Cruz que conmemora el quinto centenario de la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, que se cumple en 2022. También se mantienen las creaciones de Andrés Sardá, Devota & Lomba y Juan Duyos, a las que se suman otros diseñadores cuyas obras ya pueden verse en las calles Preciados (Juan Vidal), Montera (Maya Hansen) y Fuencarral (Teresa Helbig).

Por supuesto, no falta una obra que aspira a convertirse en tradicional: la gran bola luminosa de la confluencia de las calles Alcalá y Gran Vía. De doce metros de diámetro y un peso de casi siete toneladas, la bola está dedicada a uno de los hitos culturales de este año: la declaración como Patrimonio Mundial de la Unesco del Paisaje de la Luz.

Encendido de las luces de Navidad en Madrid por parte del Alcalde y todos los grupos municipales

También se mantendrán los tradicionales belenes figurativos que ya se incorporaron en Navidades pasadas para la iluminación de puertas históricas de la ciudad como las de Alcalá, Toledo o San Vicente y el viaducto de la calle Segovia, así como en las entradas de la plaza Mayor. Además, los Reyes Magos serán los protagonistas de la iluminación elegida para el puente de Ventas. Y unos grandes arcos en forma de regalos flanquearán el paseo de aquellos que se acerquen al Puente de Toledo.

Encendido de las luces de Navidad en Madrid por parte del Alcalde y todos los grupos municipales

Ahora bien, ¿qué ocurrirá a las 23:59 horas del 31 de diciembre en la Puerta del Sol? Lo que es seguro es que, de celebrarse las tradicionales uvas, tendrán un aforo reducido. «No tenemos tomada la decisión porque quedan muchas semanas. Sabemos que en ocho o diez días la situación puede cambiar de manera importante», afirmó la delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, en una entrevista en Onda Madrid. El año pasado, el acceso al perímetro estuvo prohibido, con la única presencia de Nacho Cano, que ofreció una actuación.

«Faltando más de un mes, tenemos tiempo para evaluar lo que pasará antes. De celebrarse, el aforo sería más reducido que otros años, pero hasta no estar más cerca no podemos decir», reiteró la delegada, que recordó que el incremento de casos Covid-19 en la capital no es tan grande «como en otros países y capitales de Europa». En todo caso, más de 700 agentes de la Policía Municipal ya refuerzan la vigilancia de las calles en este y durante los próximos fines de semana.