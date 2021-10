Estas son las 25 zonas de Madrid que estrenarán luces de Navidad

Las luces de Navidad volverán a Madrid. No es que estuvieran ausentes el año pasado, pero sí es cierto que, para las próximas fiestas, regresarán con una intensidad que remite a los tiempos previos al coronavirus. De hecho, desde el Ayuntamiento de la capital califican al próximo alumbrado como el de la «reactivación»: no solo enviará a los madrileños y turistas un mensaje de ánimo y esperanza después de sufrir lo peor –esperemos– de la pandemia; con las nuevas luces se buscará potenciar el comercio, la hostelería, la restauración y, en general, el tejido económico de la ciudad en un momento en el que el consumo se dispara. No en vano, se espera que, en 2022, la situación empiece a remontar de forma progresiva.

232 zonas

Así, y a través del Área de Obras y Equipamientos, con Paloma García Romero al frente, la iluminación de este año llegará a los 21 distritos de la capital y contará con un presupuesto de 3,6 millones de euros. Una cantidad que supone un 11% más con respecto al pasado año. El «mapa» navideño de esta edición contará con un total de 232 emplazamientos. En eso también hay un incremento: suponen 25 puntos más que en 2020.

Entre los nuevos emplazamientos destacan varias zonas del distrito de Retiro. Tal es el caso de la calle Narváez, la Avenida Menéndez Pelayo, la Puerta de Alcalá y la Plaza de la Lealtad. Mientras, en Centro, la fuente de Apolo (Paseo del Prado) y las calles Barquillo, Belén, Refueros, Santa Teresa y Campamor, entre otras, también estrenarán iluminación. Por otro lado, el Paseo de Recoletos exhibirá una «lámina de agua», mientras que la calle Lope de Haro, en Chamberí, también se sumará a las fiestas. Por su parte, Plaza de España, además de contar con un alumbrado novedoso, estrenará nueva cara tras más de dos años de reforma. Y en el caso del puente de Ventas, los Reyes Magos constituirán el leit motiv ornamental.

Iluminación navideña FOTO: Antonio Cruz

Con todo, las luces no estarán concentradas en las zonas más céntricas de la ciudad. Entre los nuevos puntos destacan Arturo Soria (Ciudad Lineal); Avenida de Bruselas (Guindalera), Avenida Miguel Delibes (Vicálvaro), Marcelo Usera (Usera), Avenida de Oporto y Glorieta de Marqués de Vadillo (Carabanchel).

Ahora bien: ¿cómo será la iluminación? En esto, el Ayuntamiento pretende mantener el secreto hasta el día del encendido. De momento, desde Obras y Equipamientos explican que se producirá un «embellecimiento de los espacios públicos» mediante «un alumbrado singular e innovador, totalmente respetuoso con la sostenibilidad energética y ambiental». La iluminación consistirá en once millones de bombillas, todas ellas de tecnología LED. Por otro lado, el Consistorio recuerda que, tal y como establece el contrato, el gasto derivado del consumo energético será asumido por la empresa adjudicataria.

En total, habrá cerca de 6.700 cadenetas, lo que equivale a 147 kilómetros, así como 118 cerezos y trece grandes abetos luminosos. Las mayoría de estos últimos alcanzarán un mínimo de 16 metros de altura (Plazas de Ópera, Mayor y Castilla). Sin embargo, unos cuantos alcanzarán los 22 metros, concretamente en las plazas de la Red de San Luis, Colón, San Juan de la Cruz, Cardenal Cisneros, y Elíptica. Además, la bandera española podría volver a Colón, mientras que el abeto de la Casa del Reloj estará adornado de peces azules.

Con respecto a los nuevos diseños, se introducirán un total de 25 innovaciones, entre ellas en las calles de Huertas, Príncipe, Prado, Preciados, Espoz y Mina y Fuencarral. El Eje Prado-Recoletos, en el tramo que conecta Neptuno, Colón y Cibeles, también ofrecerá sorpresas dentro de un par de meses.

En todo caso, y a falta de conocer el diseño, las propuestas vendrán de la mano de «artistas, diseñadores y especialistas de reconocido prestigio». Lo mismo ocurrirá para los tradicionales belenes figurativos. Algunos de los que se reincorporaron a las Navidades pasadas repetirán este año, como los situados en las Puertas de Alcalá, Toledo y San Vicente, así como el del viaducto de la calle Segovia. No faltará tampoco el nacimiento a la entrada de la Plaza Mayor, que espera recuperar en esta edición el brillo navideño de festividades pasadas.

«Gasto no: inversión»

Desde el Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida son conscientes de que el aumento del presupuesto en las luces puede acarrear críticas políticas. En todo caso, Obras y Equipamientos no lo considera «un gasto, sino una inversión». «Durante más de un mes, además de los propios madrileños, cientos de miles de personas llenarán la ciudad movidos por la atracción que supone la iluminación», explican. Y eso se traducirá en una mayor afluencia a restaurantes, hoteles, pequeños y grandes comercios... Esperan que la este factor contribuya a ese pretendido «retorno» para la ciudad, «más necesario que nunca después de unos meses tan complicados».

De hecho, creen que esa labor ornamental «no entiende de colores políticos», dándose un aumento del presupuesto en «múltiples ayuntamientos de toda España». Un ejemplo se encuentra en la principal «rival» de Madrid: Barcelona. La capital catalana ha aumentado para este año la partida un 44%, lo que supone prácticamente 1,4 euros por habitante, mientras que Madrid destina 1,1 euros. La misma proporción de Barcelona la encontramos en Sevilla, que ha incrementado su presupuesto en un 6,5%. Por su parte, Málaga destina una partida similar a la del Ayuntamiento de Martínez-Almeida, con un total de 3,5 millones.

De hecho, ayuntamientos de nuestra región, y de municipios mucho más pequeños, han seguido esta senda. Es el caso de Rivas Vaciamadrid, liderado por la coalición Izquierda Unida-Equo-Más Madrid que ha aumentado su presupuesto casi un 60 por ciento.

