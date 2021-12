Así es Galería Canalejas

Gastronomía

No, no estamos en Nueva York, ya quisiéramos. Ni en Londres, sino a tiro de piedra de la Puerta del Sol, que, todo hay que decirlo, el centro capitalino está precioso, así que nada tenemos que envidar a las citadas ciudades. Nos adentramos en Galería Canalejas, una de las aperturas más esperadas que, por fin, tiene lugar a menos de un mes de que termine el año. Se trata de un atractivo proyecto gastronómico de más de 4.000 m2 situado en la emblemática calle Alcalá. Un Food Hall con trece restaurantes, entre los que destacan los conceptos que reconocidos chefs han diseñado en exclusiva. Nos adentramos y, tras dejar que nos envuelva una inmensa escalera de caracol, visitamos a Julián Mármol, que, con una estrella Michelin en Yugo The Bunker, ha hecho suyos dos rincones. Arriba, The Eight, presidido por las brasas, con el uso del carbón Binchotan, de las que saldrán hamburguesas (de wagyu, presa ibérica, pollo de corral...), bocadillos y carnes. Abajo, Monchis, inspirado en una de las grandes catedrales de México, donde apuesta por la culinaria azteca envuelta en una filosofía japonesa en la que reina el buen producto al que nos tiene acostumbrados por encima de todo. Así, en la carta encontramos aguachiles, sashimis, tacos, el tataki de toro con salsa cabrona y, como postre, el helado de mojito con mezcal Unión. Y es que, de beber ofrecen una selección de mezcales y tequilas, además de sakes y cervezas. Por último, un privado en el que los diez privilegiados comensales disfrutan de un menú, cuyos platos se degustan con una proyección y música diferente. Y de ahí, a 19.86 by Rubén Arnanz y a Le Petit Dim Sum, el nuevo concepto de China Crown, donde Felipe Bao prepara sus emblemáticos bocados artesanales (Xiao long bao de tinta de calamar cerdo y shiitake, de callos…) y el salteado de huevo con tomate típico de Cantón, entre otros. Y si Salvaje ya tiene comensales habituales tanto en Velázquez como en La Moraleja, desde esta semana tomarán las mesas de este complejo. Tenemos nuestro roll preferido, el de carabinero marinero con kimchi y, entre los nigiris, el de wagyu. Seguimos con el King Crab, el cangrejo real con holandesa de yuzu y ralladura de lima kafir y, para compartir, el shawanmushi de almejas. Detrás, St. James, que incluye un wine cóctel bar, con Jesús Almagro al frente, cuyos arroces probaremos en otro momento.

Fuego en el paladar

A pocos metros, Garelos, taberna gallega en la que pedir una tortilla estilo Betanzos de quitarse el sombrero, lo mismo que la empanada y el pulpo, como aperitivo diez, y el cañón de sanchón con patatas fritas, si la cosa se pone seria. Y si Dbellota es el templo del jamón ibérico, Sorlut, es el de las ostras y el champán. Quique Cerro aplica a cada bivalvo una receta. Por ejemplo, nos gusta que nos arda la boca y escogemos «Fuego», con kimchi, siracha, mayonesa y leche de coco. Incluso, hemos conocido el concepto del grupo Davanti, de nombre Davvero, el nuevo restaurante del grupo Davanti, donde todas las pastas están elaboradas a diario con harina 00, sémola y huevo fresco. Sorprenden los tagliatelle, que, nos cuentan, hacen con crema de gorgonzola, «parmigiano reggiano», nueces y pimienta y los crean en la rueda de la citada joya italiana de vaca roja con 30 meses de curación. Un plan infalible para quien no sale de Madrid este puente.