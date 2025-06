El secreto que mantiene abierta la tienda de vinilos más antigua de Madrid: "Apenas podíamos cobrar nada"

Muchos recuerdan la época de bailar música disco, poner CDs en el coche o enchufar el tocadiscos en casa. Ahora, con la aparición de plataformas de música en streaming, como Spotify o Apple Music, las nuevas generaciones y los negocios se han adaptados a esta tendencia. De hecho, ya es difícil encontrar un coche que tenga para poner CDs. Sin embargo, todas las modas vuelven y en el ámbito musical no iba a ser menos.

Muchos artistas como Aitana han vuelto a transformar sus discos en casette o vinilos, devolviendo a los fanáticos la oportunidad de utilizar los antiguos reproductores de música. En Madrid, la tienda más antigua de vinilos sigue abierta a pesar de la llegada de los grandes comercios, aunque su permanente apertura es todo un milagro.

Nacida en 1965 en los alrededores de Callao, La Metralleta ya va por su segunda generación y lucha cada día contra las modas, crisis económicas, piratería y el auge digital. Aunque aún sigue vendiendo al público, el futuro de la tienda es incierto y no sabe cuánto tiempo más durará.

El truco de guardar los vinilos

Paloma Menéndez, dueña de La Metralleta, empezó a trabajar allí con 14 años, ayudando los fines de semana a cambio de unas 500 pesetas."Con 16 años ya estaba aquí a tiempo completo. Para mí esto es como mi casa", confiesa a El Mundo. Cuando abrió por primera vez, su padre y un socio comenzaron vendiendo vinilos entre los puestos del Rastro y ahora, es una de las tiendas que más visitan los turistas en Madrid.

Su éxito radica de una decisión del pasado. Cuando llegó el CD, la mayoría de establecimientos se deshicieron del vinilo para llenar las estanterías de un nuevo formato, pero en La Metralleta no: "Gracias a eso, seguimos aquí". Sin embargo, Paloma destaca que su triunfo no solo se queda ahí, sino que el truco está en no ser coleccionista y dedicarse 100% al cliente. "Lo que más me marcó fue haber vendido una primera edición del Disco Blanco de los Beatles. Quien la compró creo que fue un marqués y pagó 3.000 euros", comentó a El Mundo.

Crisis y sin futuro

Las paredes de La Metralleta guardan miles de historias, donde famosos como Alaska, Rossy de Palma o Alejandro Sanz se han dejado ver alguna vez. Aún así, mantener una tienda de estas características durante los años no ha sido nada fácil. "Hubo una época en que apenas podíamos cobrar nada. Nos vimos obligados a poner toda la tienda al 50%", confesó Paloma.

Actualmente, las ventas e ingresos mantienen abierta la tienda para que los más curiosos encuentren verdaderas reliquias musicales. La incógnita está en el futuro, algo incierto, según contó Paloma a El Mundo. Su hija es muy pequeña aunque le gusta la música y sus sobrinos, no están encaminados a ese futuro. "Ojalá no tengamos que cerrar y que alguien lo continúe, aunque no sea de la familia", admitió.