Ayuso acude a tres cenas de Navidad del PP de Madrid en el día que Génova recomienda suspenderlas

La dirección nacional del Partido Popular, liderada por Pablo Casado, recomendó este viernes a los responsables de la formación a nivel autonómico y municipal la suspensión de las cenas y eventos de Navidad programados para los próximos días debido al aumento en el número de contagios por coronavirus y de la incidencia acumulada en buena parte del país. Una recomendación que, en el caso del PP de Madrid, fue también ayer mismo trasladada, a través de un correo electrónico, por el presidente de la formación en la región, Pío García Escudero, a los distintos municipios y a los distritos en la capital.

Esa recomendación llega, sin embargo, cuando en Madrid no se han establecido ningún tipo de nuevas restricciones a nivel de aforos o en el número de personas en las reuniones. Coincide eso sí, con el incremento de cenas de Navidad que los populares madrileños vienen celebrando desde hace días por toda la geografía de la región y con la asistencia a estos actos de sus principales espadas, entre ellos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, así como consejeros, concejales e, incluso, ex dirigentes como Esperanza Aguirre.

Se dio además ayer la circunstancia de que la orden de Génova de suspender estos eventos se concretó en el día en el que Ayuso había confirmado su presencia a tres de ellos. En el distrito de Latina de la capital y en los municipios de Rivas-Vaciamadrid y Arganda del Rey. En la primera de estas citas, Ayuso ha querido reflexionar precisamente en torno a una cuestión sobre la que ella ha tenido una postura clara desde el principio de la pandemia: que el cierre total no es la solución contra el Covid-19. En este sentido, Ayuso criticó que las decisiones de muchos políticos durante la pandemia hayan ido en la dirección de cerrar todo: “¿Cómo se os ocurre dejar los bares abiertos? Hay que cerrarlo todo, hay que prohibirlo todo, hay que dirigirlo todo… no, no, es que la vida no va por ahí”, exclamó la presidenta durante las palabras que pronunció en la cena de Navidad celebrada por la Agrupación del PP de Latina.

Esta noche con los afiliados y simpatizantes de los municipios del entorno de @populares_rivas @pparganda y el @pp_latina.



Orgullosos de nuestra Madrid, de convivir personas tan diferentes bajo un modo de vida libre y apasionado. pic.twitter.com/Jfywy7r7o4 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) December 10, 2021

Desde este distrito, Ayuso ha puesto rumbo a Rivas y, de ahí, a la cena de los populares de Arganda del Rey. Después ha querido dejar constancia en su perfil de Twitter de sus sensaciones tras estos encuentros con compañeros del partido: “Esta noche con los afiliados y simpatizantes de los municipios del entorno de Rivas, Arganda y Latina. Orgullosos de nuestro Madrid, de convivir personas tan diferentes bajo un modo de vida libre y apasionado”.