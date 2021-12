The Wall Street Jornal, como antes Le Figaro, The Economist, el Corriere de la Sera y tantos en Europa y América, elogiaba el otro día la gestión de Isabel Díaz Ayuso ahora que vuelven a imponerse las restricciones, los cierres en hostelería y el pasaporte COVID para moverse por el viejo continente. El rotativo neoyorquino titulaba: “Madrid, la ciudad que no se cierra”, y elogiaba la “sensatez” y el buen hacer de la presidenta de la Comunidad de Madrid durante las últimas olas de la pandemia, cuando mantuvo bares, restaurantes, hoteles y comercios de la ciudad abiertos pese a que nadie del Gobierno respaldaba la medida, e incluso contra el criterio general de la cúpula de su partido y los barones del PP en Galicia, Andalucía, Castilla-León y Murcia. España entera estaba cerrada, y Madrid permaneció abierto. Con restricciones, pero abierto. Tuve ocasión de viajar en ese tiempo a Barcelona, Málaga y Canarias, y les aseguro que daba pena. Ni un alma en ningún lugar a partir de la seis de la tarde. El motivo para tan drásticas medidas eran las nuevas y reiteradas olas del virus. Pero los resultados (en contagios, hospitalizaciones, ucis y muertos) no fueron mejores en Cataluña, Valencia, Sevilla, Tenerife o Santiago que en Madrid. Fueron peores. Algo que quedó pronto en evidencia y trascendió nuestras fronteras, lo que animó a personas de Francia, Italia, Alemania y otros muchos países a viajar de fin de semana a Madrid. Por eso barrió Ayuso en las autonómicas, y por eso se ha convertido en una mujer cuya gestión política es elogiada por medios de diferentes países, al margen de la línea editorial.

Ómicron nos pone a las puertas de otra ola, y ya tenemos de nuevo a media Europa confinada implantando el código de vacunación. Cuando Ayuso mencionó, a comienzos de la pandemia, la posibilidad de un pasaporte Covid, la izquierda entera la llamó fascista. Ahora son ellos los que imponen ese “pase” que llamaron fascista, y es Ayuso quien se mantiene firme en defensa de la libertad.