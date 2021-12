El enfado de Monasterio con Ayuso: “Contra el autoritarismo, se quedan mudos y acobardados”

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, no ha podido ocultar su enfado por el hecho de que los populares no apoyaran su ley de Igualdad, que incluye la derogación de las leyes Lgtbi vigentes desde 2016, aprobadas con el Gobierno de Cristina Cifuentes. “Dice mucho comunismo o libertad pero luego, cuando de verdad tienen que luchar contra el autoritarismo, se quedan mudos y acobardados y mirando al suelo como están sus diputados. Esa es la realidad del PP”, ha sentenciado. Incluso desveló una propuesta de reforma de las leyes Lgtbi que los populares remitieron a Vox estos días atrás y que Vox ya ha rechazado. La propuesta abría la posibilidad a que “un hijo pudiera denunciar a un padre por la ley de violencia de género por una falta de respeto sin presunción de inocencia”, sentenció. “No defiende la libertad para todos, sino los privilegios de algunos a los que usted les tiene miedo y en cuanto le dicen que nos van a quitar derechos usted da un pasito para atrás acobardada”, lamentó.

Ayuso reprochó a Monasterio “las formas” con que ha traído la modificación de las leyes Lgtbi a la Asamblea, que “no son las oportunas llevándonos al ronzal a los demás”, y le afeó que intentara “imponer” su ley “desde una minoría parlamentaria”. “Trae una ley que se supone que es para la igualdad, que la intentan imponer desde una minoría parlamentaria en la que no han buscado ni siquiera el consenso con nosotros”, sentenció.

Ayuso ha vuelto a insistir en su idea de modificar las leyes Lgtbi sin derogarlas con el argumento de que Madrid necesita estabilidad. “Podemos modificar las cosas, pero no tirándonos a la cabeza las leyes ni unos ni los otros”. “Ni estamos en la lista de fascistas para ser señalados, como hace la ultraizquierda con estas banderas, ni tenemos por qué intentar ser sometidos por una ley que, por cierto, traía profundas deficiencias: me ha hablado de una policía autonómica que no tenemos y se mete en muchas cuestiones que son innecesarias”, dijo.