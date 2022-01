El drama de 100 familias por una reforma parada

Coincidiendo con el periodo estival, el pasado mes de julio, dieron comienzo las obras de remodelación de la Escuela de Educación Infantil Las Cumbres, la más antigua de San Sebastián de los Reyes. Se trataba de una actuación de remodelación integral para adaptar el centro a la normativa, cambiar su aspecto y la distribución que había tenido en sus más de 30 años de vida. Con un plazo de ejecución de tres meses, la nueva guardería abriría sus puertas el pasado 1 de octubre. Durante los tres meses de obras, los alumnos fueron derivados a las otras dos guarderías de titularidad municipal y gestión directa pertenecientes a la Red Pública de Centros Educativos de la Comunidad de Madrid con las que cuenta el municipio, «La Locomotora» y «Sanserito». Esto ha supuesto un gran esfuerzo para cerca de un centenar de familias y un gran cambio para los más pequeños. Una situación que continúa a día de hoy pues el centro sigue en obras.

«A finales del mes de octubre nos avisaron desde el Ayuntamiento de que por una serie de problemas se iba a retrasar la apertura y nos pidieron que tuviésemos paciencia», relata a LA RAZÓN una de las madres afectadas. El primer trimestre llegó a su fin y los padres y madres recibieron un comunicado de la directora del centro informándoles de que no sabían nada al respecto a las obras. Esto obligó a las familias afectadas a tener que ponerse en contacto con el Consistorio que, según esta madre, le dio diferentes excusas: «Un día me dijeron que había escasez de materiales, otro que los cimientos no estaban hechos, el covid, las navidades…». Y lo último, que el contratista no tiene liquidez. Según confirman diferentes fuentes a este periódico, la obra lleva parada y cerrada varias semanas.

Fuentes del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes han asegurado a LA RAZÓN que este retraso ha sido debido a la actual crisis de suministros y al encarecimiento de los materiales de construcción. Además de que durante la ejecución de este proyecto los operarios se han encontrado con diferentes problemas técnicos de la construcción sobrevenidos, que se han debido reparar y han ralentizado la ejecución de la obra. Respecto al cierre de la misma, aseguran que «el edificio no se encuentra tapiado y los muros que se ven forman parte del cerramiento del edificio que está proyectando. En cuanto a las ventanas, si se han cerrado ha sido por seguridad, ya que durante la obra se introducían personas dentro».

Esta madre, que asegura estar en contacto con otras familias afectadas, solicita al Consistorio que finalicen las obras a la mayor brevedad posible por el bien de los más pequeños. Pues, según detalla, las condiciones en las que se encuentran sus hijos no son las más adecuadas: «En el caso de la guardería a la que llevo a mi hijo, los bebés y niños de 1 a 2 años están en un mismo aula. Todos los niños comparten el mismo espacio y ya no es sólo que no existan los grupos burbuja –por la situación que estamos viviendo todos por el coronavirus-, es por la cantidad de enfermedades contagiosas que sufren los niños pequeños», y añade que, «no es lo mismo que ocurran en un grupo de 16 niños como eran antes que en uno de 45 como son ahora». Las posibilidades de contagio se triplican y según esta madre los ha habido.

Por otro lado, destaca las actividades que no pueden realizar al encontrarse en salas polivalentes y no adaptadas a sus necesidades o la falta de aislamiento que provoca una baja temperatura por las mañanas y muchos ruidos. Estas aulas tampoco disponen de persianas, lo que hace que tengan que dormir con otro grupo de niños de 2 a 3 años de edad. Por último, en Las Cumbres contaban con cocina mientras que en esta guardería la comida proviene de un catering y no se adapta del todo a las intolerancias y alergias de los niños. «Estas son algunas cosas pero estoy segura de que si hablases con otra madre te diría otras muchas», señala. Por suerte, el aumento de niños en estas dos guarderías sí ha traído con él la contratación de más personal para atenderles. «En nuestro caso han contratado recientemente a dos cuidadoras y no tenemos ninguna pega con ellas, son muy profesionales», señala.

El Ayuntamiento asegura estar en continuo contacto con la comunidad educativa para que conozcan los problemas y las soluciones que están adoptando. Hoy mismo tendrá lugar una reunión con la empresa adjudicataria y con técnicos municipales para llegar a una solución lo más rápida y eficiente.