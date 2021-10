Alarma en San Sebastián de los Reyes por las obras de una caldera en un colegio

Desde el comienzo de las obras para cambiar la caldera del Colegio de Educación Infantil y Primaria Silvio Abad, en San Sebastián de los Reyes, han sido continuas las quejas y los enfrentamientos entre los trabajadores de la empresa contratada por el Ayuntamiento, la empresa constructora y el centro. Y es que ni los profesores, ni los padres, ni la dirección del mismo entienden que este cambio se esté produciendo en pleno curso. Pero, sobre todo, no están dispuestos a consentir que los obreros continúen trabajando sin atender a la seguridad de los niños. «Se han empeñado en cambiar una caldera que funcionaba», aseguran a LA RAZÓN fuentes del centro escolar. «Dijeron que lo iban a hacer en verano, pero empezaron el 7 de septiembre, con los niños ya dentro», relatan. Si bien en un principio no les «importó, aunque era horrible porque hay que taladrar», la situación se complicó cuando «los obreros empezaron a beber, dejando las latas de cerveza en el suelo, a discutir con los padres y a no tener ningún cuidado con el material». De hecho, que los alumnos tengan acceso al material de obra, que se deja en muchas ocasiones «sin supervisión», ha supuesto un punto de inflexión para el centro, ya que han llegado a que, jugando, una niña de cuatro años «pinchó con un electrodo a otro de tres». En ese momento, el colegio paró las obras en horario escolar. La respuesta de los obreros: insultos. «Ha sido tan grave que el AMPA ha nos animado a denunciar», subrayan desde el colegio.

La respuesta desde el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes tampoco ha sido satisfactoria para el centro. «El pasado viernes recibimos un email del ayuntamiento diciendo que si no teníamos caldera es por nuestra culpa, por negarnos a dejarles entrar», critican. Asimismo, el colegio subraya que, hasta ayer, cuando habían llegado al punto de tener que llamar a la Policía, el ayuntamiento no se había personado para ver qué ocurría. «Ni siquiera ha habido nadie que haya cogido el teléfono para preguntar qué ha pasado» aseveran desde el centro. Sin embargo, desde el consistorio insisten en que no tenían constancia de lo que ocurría en el Silvio Abad. «Cuando pasan cosas así es necesario que se comunique por los canales oficiales, porque si no es posible que no llegue a quien tiene que llegar», explican. Es decir: enviar un email con copia a las concejalías correspondientes, en este caso Obras y Educación. «Estamos todos de acuerdo en que tenemos que velar por el bien de los niños, pero para ello necesitamos saber qué es lo que está pasando», subrayan desde el ayuntamiento. Asimismo, reconocen que las obras han empezado tarde, per atribuyen el retraso en los tiempos a las partidas presupuestarias, que dependen de la Comunidad Autónoma.

María Ordóñez, concejala del PP en el Ayuntamiento, lamenta, por su parte, «que se haya vendido que las obras están terminadas cuando no es así», y ha subrayado que se trata de un procedimiento que «pone en peligro a los alumnos». «No ha ocurrido un accidente más grave, pero son niños que tienen a mano materiales muy peligrosos, y más aún cuando los obreros están bebiendo alcohol », asevera el colegio, convencido, asimismo, de que el próximo 1 de noviembre –cuando se enciende la calefacción en los colegios públicos de la Comunidad– la obra no estará lista. «Hoy, delante de la Policía, nos han dicho que faltan siete días más de obras, pero no nos fiamos», apuntan desde el Silvio Abad.

«La caldera funcionaba, así que se podría haber dejado esta obra para más adelante», insisten. «La caldera tenía más de 20 años, era importante cambiarla ya», rebate el ayuntamiento, a pesar de que el centro considere que en el edificio «hay muchísimas obras que hacer más importantes» que esta.