Un 10,2% de los madrileños sufren soledad

El Programa de Soledad No Deseada puesto en marcha por el Ayuntamiento de Madrid y enfocado principalmente para su prevención en las personas mayores que tanto lo han sufrido durante la pandemia, cumple un año. El balance de este primer aniversario, llevado a cabo por Madrid Salud, refleja que se ha dado servicio a 11.300 madrileños de todos los distritos.

Frente a lo que podría parecer, su evaluación ha reflejado que el grupo de personas entre 16 y 24 años son los que más han manifestado estos sentimientos. Concretamente, con una prevalencia de la soledad no deseada en la región de un 10,2%. Este plan se desarrolla mediante dos estrategias.

La primera, dirigida a toda la ciudadanía, ya que el fin es prevenir y tratar de evitar que surja el sentimiento de soledad y las situaciones de riesgo. Y una segunda, con el objetivo de detectar y dar atención personalizada a quienes sufren ya esta soledad no deseada. A lo largo del año pasado, solo en esta última estrategia se han detectado a más 600 personas en situación de riesgo. Estas personas fueron mayoritariamente menores de 20 años -alrededor de 280- y, en menor medida, unas 120 mujeres mayores de 60 años. Pero, ¿qué es la soledad no deseada? Es la percepción de que las relaciones interpersonales que mantenemos son insuficientes o no son de la calidad o intensidad que desearíamos que fueran. Hablamos de soledad no deseada cuando esta situación no se escoge, sino que se impone a pesar de nuestra voluntad y perdura en el tiempo, pudiendo afectar a nuestro bienestar y estado de salud.

Por este motivo, Madrid Salud invita a los jóvenes que se encuentren en esta situación a que participen en el Grupo de Apoyo Mutuo que se desarrolla en el Centro Joven de Madrid Salud y dónde pueden compartir sus inquietudes, vivencias, sentimientos… Con el fin de fortalecer el vínculo entre ellos y aprender algo nuevo, algunos de los jóvenes de este grupo están desarrollando una actividad para hacer vídeos de Tik-Tok. Porque aunque parezca imposible, la soledad puede ocurrir en cualquier momento del ciclo vital.