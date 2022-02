El Gobierno de Posse desfila por el juzgado por el caso ITV

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Móstoles empieza a desfilar por el juzgado después de estar investigada por un presunto delito de malversación y prevaricación por perdonar las tasa municipales a una ITV, presuntamente, por valor de 2.455.725,39 euros.

Hoy está previsto que acuda a declarar Alejandro Martín, el portavoz del PSOE y concejal de Seguridad en el Ayuntamiento además de secretario general de los socialistas de Móstoles. Además está citada Rebeca Prieto, la concejala de Empleo y miembro de la Ejecutiva del PSOE y María Luisa Ruiz, concejala de Urbanismo y también miembro de la ejecutiva socialista de la localidad del sur.

El calendario de citaciones no concluye aquí, ya que el día 28 de febrero próximo se sentará en el banquillo el resto de la Junta de gobierno que aún no ha declarado: Dolores Tiviño, concejala de Igualdad; Beatriz Benavides, ex concejala de Urbanismo, Patrimonio e Igualdad, ya jubilada; y Natividad Gómez, concejala de Educación por Podemos, el partido socio de Gobierno de la alcaldesa socialista, Noelia Posse, que ya acudió a declarar el pasado día 18 de noviembre.

PP, Cs y Vox piden explicaciones

El PP de Móstoles, con el apoyo de Cs y Vox, ha pedido la comparecencia de Noelia Posse ante el Pleno para que dé explicaciones sobre la situación judicial de los miembros de gobierno investigados por perdonar casi 2,5 millones de tasas municipales a una ITV.

Y es que los populares consideran que, desde que el mes de septiembre del pasado año en el que se conoció la imputación de la alcaldesa y siete concejales de gobierno, los ciudadanos no han recibido explicación alguna sobre lo sucedido. «Durante las próximas semanas, las necesidades de los mostoleños de nuevo quedarán aparcadas porque la mayoría de los concejales de gobierno estarán ocupados en defenderse de su imputación en los juzgados», han lamentado los populares.

Carpas informativas

El PP de Móstoles ha anunciado que a lo largo del mes de febrero sacará varias carpas informativas que contará con el respaldo de dirigentes regionales para denunciar la situación que vive el ayuntamiento investigado y explicar su propuesta como partido de alternativa de gobierno. “El PSOE y Noelia Posse solo representan sablazos discales, enchufismo y escándalos judiciales. Viven en los juzgados en vez de trabajar en los despachos”, dice la portavoz popular, Mirina Cortés, que ha pedido la dimisión de la regidora.

Crisis sin precedentes

El Gobierno municipal de Móstoles vive una crisis institucional sin precedentes por el caso ITV. La deriva judicial que ha tomado el caso tiene que ver con la querella criminal presentada por los portavoces del grupo Más Madrid en el Ayuntamiento, Gabriel Ortega y Susana García contra el Gobierno municipal por la supuesta «amnistía fiscal» a empresas. En la denuncia Más Madrid expone que la decisión de no cobrar la deuda «corresponde al mero capricho de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento así como del tesorero (...) que atendieron al interés de la empresa privada (...) la necesidad de la Administración era el cobro de la deuda contraída y no la condonación de más de la mitad de la deuda, el aplazamiento sin garantías e intereses de la deuda no condonada y la reducción del canon para los próximos 20 años».

El PSOE llevará el caso a su Comité de Ética «solo cuando haya sentencia firme». Si la jueza decide abrir juicio oral, Posse y toda su Junta de Gobierno estaría obligada a dimitir, según el código ético del PSOE, lo que supondría un duro golpe al partido.