El portavoz de Ayuso compara a Casado con Pablo Iglesias: “Si acusamos, demos pruebas”

El portavoz de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha dicho en Televisión Española que el líder nacional del PP, Pablo Casado, debe presentar pruebas si cree que la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha cometido algún delito y le ha acusado de denegarle a ella la presunción de inocencia en relación al contrato para la compra de mascarillas en el que su hermano habría cobrado comisión.

“Si tiene documentos lo que tiene que hacer es mandarlos a los medios de comunicación y a la Fiscalía (...) Es muy fácil, que ahora mismo los exhiba en la televisión”, ha dicho Ossorio minutos después de la intervención del líder nacional del PP, Pablo Casado, en la COPE para hablar del contrato.

Ossorio ha reprochado que Casado calificara de “incompatible” ese contrato y ha recalcado que, “la gente que nunca ha trabajado en la Administración debería tener más cuidado al hablar”, ya que “no hay ninguna incompatibilidad”, porque si el hermano de Ayuso desde hace 26 años “era comercial en el sector de la sanidad y su hermana llega a la Presidencia, ¿qué tiene que hacer? ¿Ir al paro? No hay ninguna norma que diga eso”.

“Sí sería perseguible que alguien del Gobierno hubiese intermediado en ese contrato”, y ha cuestionado “si Génova pretende que el hermano de Ayuso cesara su actividad y fuera al paro”. En aquel momento “se suscribieron cinco mil contratos”, y de las cuatro mil empresas “a lo mejor unas 3.900 nunca habían contratado con la Comunidad de Madrid entre otras cosas porque muchas eran chinas”.

“Sé que existe ese contrato, lo he visto, y si hay una comisión comercial o no, el que acusa tendrá que ponerlo encima de la mesa. He visto al señor Pablo Iglesias acusando sin pruebas a dirigentes de otros partidos políticos. Pero lo que he visto es al presidente de mi partido denegando la presunción de inocencia a una persona, acusándola sin ninguna prueba y me parece impresionante”, ha dicho.

Ossorio ha afirmado que “el contrato fue fiscalizado por la Intervención”, que se pidió por el director médico encargado de Ifema en aquellos momentos, y que “cumplió todos los trámites administrativos”. Si alguien dice “que hay una comisión ilegal, tiene que ser esa persona quien lo ponga sobre la mesa. Seamos serios; si acusamos, demos pruebas”, ha dicho.

Con respecto a la apertura de un expediente a Ayuso por parte del PP nacional, Ossorio ha reiterado que “quien acusa tiene que demostrar que se ha cometido un delito”, y considera “impresionante que se puedan lanzar a los medios de comunicación acusaciones delictivas sin tener ninguna prueba”, algo que es “un principio del Derecho y del sentido común”.

Ha reiterado que siente “tristeza absoluta”, ya que él mismo se puso a favor de Casado cuando se hizo con el liderazgo nacional porque “despertó ilusión”, y ha recordado que la presidenta Ayuso es “el mejor activo del partido; los militantes y los votantes la adoran”.

El consejero ha afirmado que tras trabajar Díaz Ayuso “de forma incansable, las 24 horas”, durante la pandemia, es “el pago que recibe, cuando su única petición es presentarse para dirigir el partido en la Comunidad de Madrid”. Durante su intervención en la televisión pública, Ossorio ha preguntado “a esas personas de Génova que contactaron con espías, qué hacían en aquellos días de abril cuando murió tanta gente”.