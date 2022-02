Ayuso: “Quiero pensar que a Casado le están engañando”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha concedido esta mañana una entrevista en la Cadena Cope, apenas minutos después de que Pablo Casado, líder nacional de los populares, diera su versión en torno a la guerra abierta entre Génova y Sol. Ayuso ha insistido en los argumentos que expuso ayer en su intervención ante los medios: “Me duele que me achaque un delito o falta de ejemplaridad. El gobierno de la Comunidad de Madrid es un gobierno honrado. Hemos realizado miles de contratos de emergencia con muchas empresas. Todo está fiscalizado y todo es transparente. Que yo tenga que demostrar mi inocencia, me ofende”. Y ha lamentado que Casado pueda estar siendo “engañado” por alguien de su entorno sobre esta polémica: “Nada me gustaría más que, mientras yo soy presidenta de Madrid, Casado conquista la Presidencia de España. Quiero pensar que le están engañando, no me puedo creer que, estando en lo importante, yo tenga que demostrar mi inocencia”.

La presidenta, que ha cancelado el acto que tenía previsto en su agenda esta mañana en una empresa farmacéutica de Colmenar Viejo, ha avanzado que a lo largo de la mañana su Gobierno dará todas las explicaciones pertinentes en torno al contrato que ha desatado esta guerra y que, como informa hoy LA RAZÓN, superó dos filtros sin que se detectara ningún viso de irregularidad.

Ayuso ha vuelto a negar que haya actuado para beneficiar a su hermano o a alguien de su entorno en la adjudicación de contratos. Y ha vuelto a subrayar que su hermano ha podido percibir honorarios en alguna de estas adjudicaciones, dada su condición de comercial de este sector: “Las relaciones comerciales entre particulares no es ilegal y es algo ajeno a la administración”.

Respecto al origen de la información en torno al contrato, Ayuso ha vuelto a insistir en que Casado, durante una reunión en Génova, le aseguró que procedía de Moncloa y del secretario general.