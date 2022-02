Almeida da la cara: “Llamamos hasta 16 veces al detective: no se empleó dinero público”

“Mi compromiso con los madrileños está muy por encima de mi compromiso con el PP. Llegaremos hasta el final. Desde el Grupo Municipal Popular apoyaremos todas las iniciativas para saber lo que ha sucedido. No tenemos nada que esconder ni que ocultar”, comenzó Almeida su comparecencia hoy en el Pleno municipal, marcado por las mociones de los grupos de la oposición sobre la polémica suscitada en los últimos días en torno al posible espionaje a Isabel Díaz Ayuso. De este modo, el regidor avanzó que apoyará las iniciativas de la oposición. Entre ellas, la del Grupo Mixto Recupera Madrid, que pedirá la creación de una Comisión de Investigación.

“Si estos días no he tenido declaraciones públicas, es porque tenía este Pleno para dar explicaciones. No quería mandar ningún mensaje confuso a los madrileños. Comparecí el jueves y comparezco hoy en este Pleno”, prosiguió.

El regidor añadió que “todas las pruebas que han aparecido en los medios de comunicación avalan lo que dijimos. Se me había dado traslado de una información, a través de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no venía sustentada en ningún indicio probatorio. Consideré que había que hacer averiguaciones para saber si se había producido en el Ayuntamiento algo así y depurar responsabilidades. Lo primero que hicimos fue hablar con el detective. ¿Cómo va a tener alguien que ocultar algo en este Ayuntamiento si le hicimos hasta 16 llamadas al detective para averiguar si era verdad o no?”. Según Almeida, el detective “negó que se hubiera producido ninguna reunión” con personas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS)

Así, el Ayuntamiento “revisó la contratación de la Empresa Municipal durante los dos últimos años para saber si se había producido cualquier gasto de fondos públicos”, en ese sentido. “Ni el detective reconoce que hubo ninguna reunión, ni las personas de la Empresa Municipal afirman que se produjera ningún contacto. No ha habido ningún gasto de dinero público”, afirmó.

El alcalde también apuntó que, en menos de 24 horas, se informó de las pesquisas “a todos los grupos municipales con representación”: pagos y cuentas bancarias de la EMVS desde julio 2019, así como su información fiscal. “Ustedes no han sido capaces de aportar ni un solo indicio y ni una sola prueba de que se haya cometido algún tipo de conducta irregular en el Ayuntamiento de Madrid”, dijo, dirigiéndose a la oposición.

Sobre la dimisión de Carromero, Almeida reiteró que el pasado jueves volvió a hablar con él para pedirle explicaciones. “Me negó cualquier tipo de participación. Le dije que en el Ayuntamiento no podemos tener una serie de informaciones que están afectado gravemente a esta institución y a su prestigio ante los ciudadanos. Me dijo entonces que dimitía porque entiende que hay que preservar la dignidad de la institución y porque quiere defenderse con libertad de las acusaciones que se le han atribuido”.

“En cualquier momento, sea la persona que sea, se acredite que ha tenido una conducta irregular, dejará de pertenecer al Ayuntamiento de Madrid. Pero hasta el momento, no ha habido ni un solo indicio de conductas irregulares”, concluyó Almeida su primer turno de réplica.