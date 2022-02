Almeida se enfrenta hoy a la izquierda más hostil

El Pleno ordinario que se celebra esta misma mañana en Cibeles cuenta con 47 puntos en su orden del día. Entre ellos, cuestiones tales como el nombramiento de Almudena Grandes como Hija Predilecta, las medidas extraordinarias para revitalizar la Cuesta de Moyano o la actual situación de las terrazas en la capital. Sin embargo, la atención –y concentración– de los 57 concejales que conforman el hemiciclo estará puesta en los tres últimos asuntos: sendas mociones de urgencia introducidas por el Grupo Mixto-Recupera Madrid, Más Madrid y PSOE. Todas ellas interesadas en averiguar la vinculación, si es que la ha habido, entre el Consistorio presidido por José Luis Martínez-Almeida y el presunto espionaje al que habría sido sometido Isabel Díaz Ayuso.

En todas ellas, se repite la tónica: las informaciones que apuntan a «empresas municipales», como la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) y la Empresa Municipal de Transportes (EMT), como presuntas mediadoras entre el PP nacional y la agencia de detectives que habría investigado al hermano, así como a otros allegados, de la presidenta regional.

Así, una de las mociones que, previsiblemente, saldrá hoy aprobada, es la presentada por Recupera Madrid: la creación de una Comisión de Investigación para «esclarecer la posible contratación a través de la EMVS o de la EMT, en el año 2021, de detectives» para indagar en «asuntos particulares del Partido Popular». La propuesta no será respaldada solo por el PSOE y Más Madrid; la vicealcaldesa, Begoña Villacís, ya anunció la semana pasada que daría su visto bueno y ayer lo confirmó: «Que no les quepa ninguna duda de que saldrá adelante con los votos de Cs. Fiscalizaremos hasta el último de los documentos y depuraremos responsabilidades», subrayó.

Por su parte, el PSOE, en boca de su portavoz Mar Espinar, pedirá a la Alcaldía que emita un «informe detallado sobre las actuaciones realizadas» por el Consistorio durante esta crisis, así como los «resultados obtenidos en la investigación interna realizada» por el Ayuntamiento «en relación con la trama de espionaje». Los socialistas consideran que el regidor está «estrechamente vinculado con las personas» supuestamente involucradas, como es el caso de Ángel Carromero, director general de la Alcaldía, y que presentó su dimisión el pasado jueves.

El PSOE también solicitará a Borja Carabante, concejal de Medio Ambiente y Movilidad, que «emita informe sobre sus actuaciones y entrevistas» con empleados de la EMVS y la EMT. Y es que, según las informaciones publicadas en la última semana, Carabante habría sido designado por el regidor para averiguar si, a través de alguno de los dos organismos, se habría llevado algún pago a una agencia de detectives.

Por último, Espinar también solicitará al Coordinador General de Contratación Política y Financiera de Cibeles, José Canal Muñoz, un informe en el que «ponga de manifiesto que no existió ningún tipo de expediente cuyo objeto fuera la contratación de servicios de investigación a terceros» durante los años 2020 y 2021. En esa misma línea, Más Madrid reclamará hoy explicaciones para unos «hechos extraordinariamente graves que implican a cargos públicos de máxima confianza del Alcalde y a empresas municipales».

Mociones de urgencia... y de momento, sin mociones de censura. Si bien es verdad que Recupera Madrid, que había aprobado la Ordenanza de Movilidad y los presupuestos de Almeida, insistieron ayer en este punto. Ahora bien, dejan la posibilidad de que debe ser Begoña Villacís quien la encabece. Sin Cs, no saldrá adelante. «Pedimos a Ciudadanos que dé un paso al frente real y comprometido para liberar a Madrid de la derecha que confunde las instituciones y el gobierno con el partido», afirmaban ayer desde la agrupación. En su opinión, «Cs tiene la posibilidad de ofrecer una alternativa para que Madrid esté del lado de la limpieza democrática y liberarla de la corrupción y las malas prácticas políticas del PP. De ser así, Recupera Madrid apoyaría una moción de censura. El tiempo es ahora», aseguraba su portavoz, Marta Higueras.

Sin embargo, Villacís no recogió el guante. Al menos por el momento. La vicealcaldesa descartó la posibilidad de presentar una moción de censura, algo que considera que sería hacerle el juego a la izquierda. «A día de hoy no hay base», dijo. Ahora bien, también recalcó que «Génova no se va a beneficiar del Ayuntamiento de Madrid». Y es que Villacís no ha ocultado estos días su «decepción» con Martínez-Almeida, tal cual ella le ha trasladado personalmente, ya que la «lealtad» que ha mostrado hacia el regidor «no es la misma que ha tenido el PP» con su partido. En esa línea, la portavoz nacional de Cs, aseguró ayer que «el Ayuntamiento de Madrid no está para servir ni los intereses de Pedro Sánchez ni tampoco para correr un tupido velo como querría el PP».