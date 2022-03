Un año de Gobierno monocolor en Madrid: la mañana en la que Ayuso rompió con Aguado

El número de deslealtades que el equipo de Isabel Díaz Ayuso había detectado por parte de sus socios de Ciudadanos había ido en aumento en los meses previos a que la coalición saltara por los aires. Sin embargo, ni unos ni otros, azules y naranjas, se planteaban romper. Hasta el 10 de marzo de 2021. Hace hoy justo un año.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (centro), acompañada de los consejeros del PP el 10 de marzo de hace un año FOTO: EUROPA PRESS/A.Ortega.POOL

Puntuales, a las 10 de la mañana, arrancó la reunión del Gobierno regional en la biblioteca de la Real Casa de Correos. Se tramitaron con normalidad los acuerdos previstos en el orden del día. A las doce menos cuarto, tomó la palabra Ayuso para informar de su decisión de disolver de la Asamblea para no sumir a la región en un clima de inestabilidad. Tras la pertinente deliberación, marcada por la tensión, acabó la reunión, la última de la coalición. La primera experiencia de un gobierno compartido en la historia de la Comunidad de Madrid saltaba por los aires. Ayuso cesaba esa mañana al vicepresidente Ignacio Aguado y a todos los consejeros que éste había designado para departamentos clave en la administración regional como Transportes, Economía y Cultura. Repartió a continuación esas competencias entre los consejeros del PP, lo que supuso en la práctica la vuelta a un Gobierno monocolor. Tras el éxito electoral de la candidatura que encabezó bajo la bandera de la libertad el 4 de mayo, Ayuso dio continuidad a ese modelo. ¿Cómo es el balance de estos 365 días? Ayer, el portavoz del Gobierno, Enrique Ossorio, aseguró que «muy positivo». En la Puerta del Sol consideran que la gestión es actualmente más «ágil» que durante la etapa compartida con los de Aguado. «No deseábamos esa ruptura. La convivencia era complicada. No era todo lo buena que podía ser, aunque no nos planteábamos convocar elecciones».

En la víspera de los actos de homenaje a las víctimas del 11 de marzo, el Consejo de Gobierno tenía convocada su reunión ordinaria de los miércoles. Pero no fue un día más en el kilómetro cero. El terremoto registrado en Murcia, con el pacto entre el PSOE y Cs para presentar una moción de censura, precipitó todo. Tras aquella acción, la reacción. «No podemos permitir una puñalada en Madrid», concluyeron en el equipo de la presidenta. Y activaron el botón electoral.

Presupuestos y leyes

Después de aquello llegó el «tsunami» de votos a la candidatura de Ayuso el 4-M. Y, a partir de entonces, una gestión en la que los populares –ya sin las hipotecas de sus ex socios– sí han logrado sacar adelante proyectos que en los dos primeros años de legislatura se les habían resistido. Empezando por los presupuestos, apoyados por Vox. También la mayor rebaja fiscal en la historia de la región gracias a un ahorro de más de 334 millones de euros, con mayor impacto entre las rentas más bajas, de más de un 5,5%, mientras que entre las rentas más altas se estima que será del 2,4%. Con la rebaja aplicada –que será efectiva en la declaración de la renta de 2023– el tipo mínimo quedará fijado en el 8,5% para rentas de hasta 12.450 euros (baja desde el 9%), y el máximo, para superiores a los 53.000 euros, en el 20,5% (cae desde el 21%).

MADRID, 22/12/2021.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es felicitada por su grupo tras la aprobación de los presupuestos de la Comunidad de 2022. FOTO: Emilio Naranjo EFE

Del mismo modo, la Ley Maestra ha permitido articular un «escudo» frente a los criterios impuestos desde Moncloa a través de la conocida como Ley Celaá. Fundamentalmente a través de cuatro ejes: la libertad de elección centro, el apoyo a la Educación Especial, el refuerzo de la Educación concertada y el mantenimiento de pilares como el esfuerzo. Dentro de la nueva estrategia desplegada por el equipo de Ayuso cabe destacar la forma en la que desde la Consejería de Cultura se buscó, tras la conformación del nuevo Gobierno, de impulsar a la región como capital del español en el mundo, particularmente mediante la creación de la oficina dirigida por Toni Cantó. También a través de una intensa agenda internacional de la presidenta que, al margen del terreno cultural, busca atraer a Madrid inversiones que consoliden la recuperación económica, amenazada ahora por el clima de inestabilidad generado por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. También ya redactada y aprobada en el Consejo de Gobierno, cabe destacar la ley que trata de blindar la autonomía fiscal de Madrid frente a los intentos del Ejecutivo de Sánchez de llevar a cabo una subida de impuestos por la puerta de atrás a través de los tributos de Patrimonio y Sucesiones. En este caso sí, al menos de momento, sin que Ayuso cuenta con el apoyo de Vox.