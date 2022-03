Ayuso no acudirá a la comisión sobre espionaje

Los primeros seis nombres ya están sobre la mesa. En dos semanas, el próximo lunes 28 de marzo, todos ellos están convocados para abrir la primera sesión de la comisión municipal que investigará el presunto espionaje a Isabel Díaz Ayuso. Concretamente, para conocer la utilización –o no– de fondos o personal de Cibeles en aquella maniobra que abrió una brecha en el PP nacional. Los «cabezas de cartel» son inmejorables: Pablo Casado y la propia Ayuso. No frente a frente, pero sí podrían compartir sesión, ya que tres comparecientes testificarán por la mañana y otros tres por la tarde.

Ahora bien, ¿acudirá alguno de los dos? Lo cierto es que fuentes del Ejecutivo regional aseguran a LA RAZÓN que la presidenta no asistirá. Entre otros motivos, porque no tiene obligación de hacerlo. Según el reglamento del Consistorio, en las comisiones municipales solo es obligatorio que acudan aquellas personas que, actualmente, estén vinculadas con Cibeles. No es el caso de Ayuso ni de Casado. Y tampoco de otros tres de los convocados: el ex alcalde Alberto Ruiz-Gallardón –que avisó a Ayuso del presunto espionaje–; el ex ministro Rafael Catalá –que también puso a la presidenta sobre esa pista– y el ministro de Presidencia Félix Bolaños –Ayuso afirmó que los contratos de su hermano fueron filtrados por Moncloa–. El único que tendría obligación de acudir es Diego Lozano, consejero de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), al que se preguntará sobre la destinación de fondos de dicha entidad para llevar a cabo el espionaje a la presidenta. Un extremo negado desde el principio por el propio Martínez-Almeida: una vez revisados uno por uno, en los contratos de la EMVS de los dos últimos años no figura ninguna partida que pueda considerarse irregular, aseguró.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la presencia de Ayuso, al menos en este caso, es secundaria: la comisión está centrada única y exclusivamente en las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Madrid. El Gobierno regional se queda al margen. De hecho, Enrique Ossorio, portavoz del Ejecutivo, dejó entrever la semana pasada que carecía de sentido que la «espiada» tuviera que dar explicaciones.

La creación de esta comisión fue votada mayoritariamente en el Pleno por parte de los grupos municipales. Entre ellos, el PP. Hay que recordar que, desde el mismo inicio de la polémica, Ciudadanos, partido encabezado en Cibeles por Begoña Villacís, se mostró firme en su apoyo a esta iniciativa, que fue llevada a votación por parte de los grupos de la izquierda. La vicealcaldesa expresó su «decepción» con el alcalde, tanto en público como en privado, debido a que se enteró del caso a través de los medios de comunicación. De hecho, será un concejal de Cs, Santiago Saura, quien presida la Comisión. Un gesto duramente criticado por el resto de grupos, debido a que no veían correcto que un partido que está en el Gobierno investigue a compañeros de ese mismo Gobierno.

El calendario de abril de estas sesiones ya está fijado: serán los días 4, 25 y 29. Y en ellas, presumiblemente, comparecerá el propio Martínez-Almeida, nombre también solicitado. Desde Más Madrid, el concejal Miguel Montejo aseguró que, «por el buen nombre del Ayuntamiento y por el buen nombre del alcalde», todos, incluido el regidor, deberán acudir si no quieren que siempre quede esa «duda» sobre «lo que pasó en realidad».