El escultor que ha llevado el universo Star Wars a Aluche

Durante las primeras semanas del estado de alarma, en las cuales nos vimos sometidos a un improvisado encierro domiciliario, muchos aprovechamos ese tiempo extra para hacer aquellas cosas que teníamos aparcadas en una «lista de deseos» nunca realizados. Quizá no plasmada en negro sobre blanco, pero sí estructurada en nuestras cabezas: aprender un nuevo idioma, perfeccionar nuestras dotes culinarias, comenzar esos estudios para los cuales nunca teníamos tiempo... En el caso de Juan Villa, su objetivo fue recrear el universo de «Star Wars». «Soy un enamorado de la saga desde crío. Pero cuando veía las películas, a mí me entusiasmaban de manera diferente al resto: ¿cómo estaba hecho todo aquel mundo? ¿cómo se podía recrear? Aquellas preguntas me apasionaban. Junto a «La historia interminable» (1984), aquellas películas me marcaron de crío, y eso me guió en mi vida profesional y personal», afirma Villa en conversación a LA RAZÓN. Estos días podemos comprobarlo de primera mano, gracias a la muestra gratuita que, hasta el 28 de abril, permanecerá en la sala de exposiciones del Auditorio Paco de Lucía, en el barrio de Aluche (Latina).

Exposición Universo Star Wars con piezas del escultor y creador de atrezo, Juan Villa Herrero, en el Auditorio Paco de Lucía de Aluche FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

Una exposición en la que se esconde una causa solidaria. A principios de abril, la Junta de Distrito de Latina celebró el «Galaxy Day». Un desfile solidario en el que participaron asociaciones de fans de la franquicia procedentes de varios puntos de España. El barrio se llenó de tropas «imperiales», comandadas por el Emperador Palpatine y, por supuesto, Darth Vader. Eso sí, sin rastro de su temible «lado oscuro»: la gente podía hablar con ellos mientras esperaban tranquilamente la llegada del autobús. De esta forma, la Junta quiso apoyar a las cuatro entidades sociales del distrito que desarrollan su labor en el campo de la salud mental: Asociación Salud y Ayuda Mutua (ASAM); APAIPA, para la inclusión de niños y jóvenes con diversidad funcional; AFADE, de apoyo a las personas con enfermedad de Alzhéimer y a sus familiares cuidadores, y El Despertar, centrada en niños y jóvenes con parálisis cerebral. Para culminar la iniciativa, la Junta pensó en alquilar las figuras de Villa y que hoy podemos ver en el Auditorio Paco de Lucía. El artista dijo que nada de alquiler: las cedía gratuitamente y por el tiempo que hiciera falta. Solo pidió una cosa: que el presupuesto que tenían pensado para esa muestra, se destinara a las entidades antes mencionadas.

Asturiano, nacido en 1978, Villa se estableció a finales de los noventa en Valladolid con su propia empresa: Prometeo Escultura. Desde su taller, ha fabricado elementos de atrezo para televisión, teatro, cine... incluso musicales. Tal fue el caso de los espectáculos «Billy Elliot» y «Michael Jackson: I Want U Back». En las calles de Madrid contamos incluso con una obra permanente creada por sus propias manos: la «cabina» de Antonio Mercero, una réplica de la utilizada en el más célebre mediometraje de la historia del cine español, situada en la Plaza del Conde del Valle de Suchil. Es más: su obra está expuesta en los museos. Concretamente, en el Museo Arqueológico Nacional. Su colaboración con la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses le permitió desarrollar el modelado técnico de reconstrucción para recrear el aspecto que habría tenido en la vida real la «momia guanche», de unos 800 años de antigüedad y una de las mejor conservadas del mundo.

Con todo, las piezas de Villa pueden verse todas las semanas a través de la pequeña pantalla. Cuando se le pregunta cuántas esculturas ha realizado para el programa «Cuarto Milenio», no puede dar una respuesta concreta, aunque sí cree que ha superado fácilmente las mil. Y es que han sido ya quince temporadas en las cuales se ha hecho cargo de la puesta en escena del plató, con recreaciones arqueológicas, antropológicas, científicas... Desde vampiros a alienígenas, no hay criatura mitológica que no haya pasado por sus manos. «Contamos con una semana de antelación. De hecho, en tres o cuatro días lo resolvemos», comenta.

El artista, retocando la figura de Jabba El Hut FOTO: La Razón

En todo caso, la pandemia aceleró su trabajo de «Star Wars», pero no fue en aquellos duros meses cuando la comenzó. En los últimos años, «entre monstruo y monstruo» de Cuarto Milenio, Villa siempre «encontraba un ratito para hacer una figura para mí, y volver así a conectar con esa pasión de cuando era niño. Hacía una figura o dos figuras, por ejemplo, con motivo de los estrenos de las últimas películas de la saga. Así, el taller comenzó a atiborrarse de criaturas». De hecho, el artista ya ha anunciado que, en los próximos meses, se inaugurará en Valladolid la exposición «Puerto Espacial», en la cual el público podrá contemplar, en tamaño real, algunos de los «bichos» más emblemáticos imaginados por George Lucas. La cosa promete: en sus redes sociales, puede verse al escultor retocando a Jabba El Hut, ese «capo» del crimen con forma de babosa gigante y que retenía a la Princesa Leia como esclava, al principio de «El retorno del Jedi» (1983). De ese mismo filme, cuenta con una réplica de Max Rebbo, el «teclista» azul y «elefantiásico» que amenizaba la velada con su música. Quizá, entre las piezas más ambiciosas jamás emprendidas por Villa, se encuentra ese monstruoso Rancor, al que se enfrentaba Luke en la guarida de Jabba. La figura tendrá unas dimensiones de 4x4 y estará anclada al suelo con cadenas de barco, de unos mil kilos de peso cada una.

Así, la exposición que tiene lugar estos días en Aluche puede considerarse un buen aperitivo. Entre otros personajes, podemos contemplar un Ewok, aquellos «ositos» guerreros del Episodio VI que aún hoy dividen a los fans. Por supuesto, no falta una réplica de Yoda, para muchos el mejor personaje de la franquicia, y ahora «resucitado» en su versión «baby» gracias a series como «The Mandalorian» y «El libro de Boba Fett». También puede contemplarse una unidad 3PO, en la modalidad rojo plateado. Pero la pieza más espectacular no es un personaje: es una recreación, a tamaño real, del aerodeslizador que utilizaban Luke, Obi-Wan Kenbi y los dos droides en «La guerra de las galaxias» (1977), la película que dio origen a todo este rito. «Parece pequeño... porque verdaderamente era pequeño. Los cuatro actores apenas cabían en él», apunta Villa.

El teléfono del artista está lleno de grupos de fans de todo el mundo que, cómo él, han recreado en sus talleres los personajes y objetos de la saga. Se intercambian información, imágenes y dimensiones de los ingenios de George Lucas. Se aconsejan sobre los materiales o los procesos a seguir (impresión 3D, fresado automático...). Y a tenor de su obra, parece que los mensajes van a ir cruzándose de continente a continente. Definitivamente, algo debe tener la Fuerza cuando tanta gente la bendice.

Cabina telefónica homenaje al cineasta Antonio Mercero en la plaza del Conde Valle Suchil. FOTO: Cristina Bejarano La Razón

En busca de la auténtica “cabina”