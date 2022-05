La nueva Librería del Doré abre sus puertas

Fue mientras consultaban una fotografías de los comienzos del Cine Doré, cuando los responsables de El Buscón vieron claro cómo querían que fuese la nueva Librería del Doré. Después de 45 años en funcionamiento y de convertirse en una librería cooperativa de referencia en Madrid, el pasado mes de noviembre El Buscón presentó la licitación y tras hacerse con ella desde entonces están al frente de este nuevo proyecto. Pedro Bermejo y Clara Álvarez son los responsables de su sede en el barrio de Prosperidad, mientras que José Salazar, será el encargado de la nueva Librería del Doré. Allí ultima los detalles antes de la apertura y recibe a LA RAZÓN a solo unas horas del estreno, que será hoy desde las 11:30 horas hasta las 14:30 y de 17:00 a 21:00, horario que mantendrán de martes a viernes.

Tras cinco años cerrado y de haberse convertido prácticamente en “cuarto de las escobas”, una reforma integral ha llenado de luz y los libros de vida este pequeño espacio –solo cuenta con 21 metros cuadrados- dónde destaca un gran escaparate que aseguran les dará la visibilidad que antes no tenía esta librería. “Ese ha sido el cambio más importante. Antes la librería no daba a la calle, solo se podía acceder por el interior y esto hacía que mucha gente no la conociese”, confiesa Salazar. Este fue uno de los obstáculos al que tuvieron que hacer frente, que el edificio estuviese protegido dificultó que la nueva librería pudiese abrirse a la calle. “Fue viendo fotos antiguas cuando descubrimos que aquí hubo antes un puesto de melones, como el resto que hay en el Mercado de Antón Martín”, señala. Gracias a esto pudo llevarse a cabo su apertura a la calle y ahora contarán con una independencia total tanto en horario como en acceso.

Importantes novedades

Definen este nuevo proyecto como una nueva puerta al Cine Doré, como una oportunidad para que aquel que no lo conozca, lo haga. “Que al entrar en la librería se pregunten qué hay detrás de la puerta que da al interior”, apunta. Actualmente, este y la cafetería solo abren por las tardes, y ahora la experiencia será completa. “Desde hoy podrán comprar un libro, tomarse un café y ver una película después”, señala Salazar. Además de la posibilidad de realizar presentaciones de libros relacionados con el cine dentro del Doré, en colaboración con Filmoteca Española

Desde su nacimiento en 1912, el mítico cine madrileño siempre había contado con una librería que a lo largo de los años ha estado bajo la dirección de diferentes librerías como la Ocho y medio o La Buena Vida, entre otras. En 2016 su licitación quedó desierta y no fue hasta el mes de noviembre de 2021 cuando la Filmoteca Española presentó su licitación. Siempre ha contado con un importante número de libros especializados en cine entre sus estanterías, pero para esta nueva etapa contarán también con narrativa, arte, arquitectura, fotografía e incluso con los libros editados por la propia Filmoteca. “Dentro de la capacidad que tenemos hemos pensando en una sección de novela gráfica o infantil relacionada, dentro de lo posible, con cine”, indica su nuevo responsable. Dentro de los especializados destacan los manuales técnicos, libros sobre intérpretes, directores, monográficos…Por otro lado, contarán también productos “merchandising” y elaborados por ellos mismos relacionados con el mundo cinematográfico como postales, “tote bags”, tazas o ilustraciones.

Así abre sus puertas este nuevo proyecto que comparte un espacio emblemático como es el Cine Doré de Madrid, con mínimo cinco años por delante –duración de esta primera licitación- llenos de ilusión y esperanza. “Nuestra intención es que vaya bien, mantenernos aquí el máximo tiempo posible y creemos realmente que así será”, sentencia. Una nueva vida para el Cine Doré.