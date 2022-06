La paradoja de la EVAU: el 21% de los aprobados en Madrid no se matricula y uno de cada tres viene de otra autonomía

Los alumnos madrileños que se han examinado esta semana de la EVAU/EBAU no han ocultado su indignación por lo que se supone una exigencia desigual, dependiendo de la Comunidad, en los exámenes que permiten el acceso a la universidad, después de constatar la dificultad que ha tenido este año, en concreto, el examen de Física, lo que ha generado una cascada de críticas y de lamentos, muchos de ellos en tono humorístico, al considerar que quedan en desventaja con respecto a los alumnos de otras autonomías a la hora de acceder a las universidades madrileñas.

«El examen de Física ha sido una masacre; luego vienen a quitarnos las plazas», «Yo había ido a las pruebas de la universidad, no las de la Nasa». «Tengo un 9 de media y el peor examen que he hecho en todo el año. ¿Quién ha hecho ese examen de Física?...Pero había que hacer hueco a canarios y murcianos...», son algunos de los mensajes que han circulado por las redes sociales durante estos días.

Ayer, el enfado cundió entre los estudiantes que se presentaron en las universidades madrileñas al examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales por la dificultad que entrañaba la resolución de los problemas y lo «enrevesado» de los ejercicios. «Ha sido horrible. Los ejercicios a primera vista parecían fáciles, pero al hacerlos tenían mucha complejidad. Yo había estudiado e iba a por el 9, porque quiero cursar el doble grado de ADE y Derecho, y ahora tengo dudas de que pueda acceder», lamentaba otra alumna nada más salir del examen.

Año tras año la polémica se repite y son los propios alumnos los que vienen demandando una selectividad única que permita competir a todos los alumnos en igualdad de condiciones. Y no solo los estudiantes, también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, admitía estos días atrás que «los alumnos madrileños están en desventaja a la hora de acceder a las universidades de Madrid». Por eso ha pedido una prueba única y una corrección homogénea en toda España que, por ahora, no llega.

El consejero de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, Enrique Ossorio, lamentaba también estos días que «nuestros estudiantes sean los más perjudicados por este sistema. Esta situación provoca que, cada año, muchos madrileños se vean obligados a irse fuera de la región a estudiar la carrera que desean, mientras que los alumnos de otros territorios lo tienen más fácil para matricularse aquí».

Tanto el Ministerio de Educación y FP y el de Universidades están de acuerdo en cambiar la prueba, a la que le quedaría un año de vida, tal y como la conocemos. Tanto el ministro de Universidades, Joan Subirats, como la de Educación y FP, Pilar Alegría, están a favor de que existan criterios parecidos, pero descartan el modelo de examen único para toda España. Lo único que se sabe es que será «más competencial», es decir, en la nueva selectividad, los alumnos tendrán que saber aplicar los conocimientos adquiridos.

Estudiantes en Madrid FOTO: Antonio Cruz

Un foco de atracción

Madrid es un foco de atracción de universitarios. Es la Comunidad preferida para cursar estudios superiores, por encima de Cataluña, donde básicamente su alumnado es catalán y un 20,4% procedente de Baleares, según los datos del Ministerio de Universidades.

Casi uno de cada tres jóvenes matriculados en las universidades públicas madrileñas procede de otra comunidad autónoma, en concreto, el 27,44%, según los datos de los que dispone la Consejería de Educación y Universidades. Esta cifra es ligeramente superior en universidades históricas, como la Complutense, donde los estudiantes que vienen de otras regiones suponen el 30,4%. En concreto, los que proceden de Canarias y Murcia, las comunidades donde tradicionalmente se ha venido diciendo que se daba más facilidades al alumno, en realidad representan el 2% de los alumnos en la Complutense en el caso de Canarias, y el 0,7 en el caso de Murcia. Lo cierto es que, según los últimos datos de los que dispone el Ministerio de Universidades, pertenecientes al curso 2019-2020, del sistema universitario español, el 78,6% de los alumnos madrileños que logran aprobar la EVAU se matriculan en universidades presenciales en Madrid, aunque no hay datos del destino estudiantil del 21% restante, si se ven obligados a trasladarse a otras comunidades porque no encuentran plaza o si optan por universidades no presenciales. Hasta Madrid también vendrían a estudiar el 3,7% de los andaluces que han aprobado la EBAU, el 8,6% de los canarios, el 4% de los murcianos o el 6% de los gallegos. Pero los más numerosos son los procedentes de Castilla-La Mancha (24,6%), Castilla y León y Extremadura, ambas comunidades con una representación del 12% del alumnado que ha superado la prueba de acceso, según los datos del Ministerio.

La pregunta ahora sería si lo conveniente es replantearse el distrito único para que en las universidades madrileñas tuviesen preferencia los alumnos que cursan sus estudios en la Comunidad. Sin embargo, ya hay expertos que no son favorables a esa opción. «La prueba única sería importante, pero, en cualquier caso, el distrito único es un factor de cohesión territorial y de captación de talento, es una forma de hacer país», asegura Jorge Sainz, catedrático de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos y ex secretario general de Universidades.