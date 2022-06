Malestar entre los alumnos de la EVAU de Madrid por la dificultad del examen de Física: “Ha sido una masacre”

En plena celebración de los exámenes de la EVAU/EBAU en Madrid, los alumnos madrileños no han ocultado su indignación por la exigencia desigual en los exámenes que permiten el acceso a la universidad después de constatar la dificultad que ha tenido este año, en concreto, el examen de Física, lo que ha generado una riada de críticas y de lamentos, muchos de ellos en tono humorístico, al considerar que quedan en desventaja con respecto a los alumnos de otras autonomías a la hora de acceder a las universidades madrileñas. “El examen de Física ha sido una masacre; luego vienen a quitarnos las plazas”, “Yo había ido a las pruebas de la uni, no las de la Nasa”, “Pobrecillos los de la EVAU de Física, que se han confundido y nos han puesto un examen de cuarto de Ingeniería aeroespacial”, “Tengo un 9 de media y el peor examen que he hecho en todo el año. ¿Quién ha hecho ese examen de Física?” A lo que responden: “Yo también, pero había que hacer hueco a canarios y murcianos”.

Tengo un 9 de media y el peor examen que he hecho en todo el año .quien ha hecho ese examen de fisica?! #evaumadrid #fisica #EVAU2022 — Sandrix_ (@Sandra70718877) June 8, 2022

Yo también pero a quien le importa, había que hacer huecos a murcianos y canarios — Javier (@javieerios) June 8, 2022

Además del examen de Física, los alumnos también han acusado la dificultad de la prueba de Matemáticas que han realizado hoy los que han cursado la modalidad de Ciencias este curso académico.

así me encuentro en la puerta de la facultad después de la evau de mates y física en Madrid. Jodeme más.#evaumadrid #EVAU2022 #evau pic.twitter.com/U3hvAx3Jc3 — Bruno Lozano (@brunolocle) June 8, 2022

Incluso la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha quejado de la situación de desigualdad en la que se encuentran los alumnos madrileños con respecto a los de otras comunidades autónomas donde, se supone, que la exigencia es menor. De hecho Madrid viene solicitando que haya una prueba única.

Tanto el Ministerio de Educación y FP y el de Universidades están de acuerdo en cambiar la prueba, a la que le quedaría un año de vida, tal y como la conocemos. Tanto los ministros Joan Subirats como Pilar Alegría están a favor de que existan criterios parecidos, pero descartan el modelo de examen único. De momento, está por determinar como será la nueva EBAU.

Volvemos a pedir la misma EvAU para todos. Para seguir siendo el gran lugar de atracción de alumnos junto a los madrileños. https://t.co/PVyvVWNvyG — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 6, 2022