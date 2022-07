Las becas en Madrid, más allá de la polémica: un 68% más de beneficiarios el próximo curso

A lo largo de esta última semana, la política de becas para estudiantes de la Comunidad de Madrid se ha convertido en uno de los frentes de ataque de la oposición contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Desde Sol, defienden que en la región todo aquel que necesita una beca cuenta ya con ella y que, ahora, lo que se busca es que más gente de clase media pueda verse beneficiada. Entre los partidos de izquierdas, sin embargo, se señala que el equipo de Ayuso sólo busca beneficiar con los nuevos baremos a las rentas altas. Al margen de la bronca política, estas son las cifras.

Bachillerato

De cara al próximo curso, la Consejería de Educación ha determinado que el mayor crecimiento en la inversión para ayudas se registre en la etapa de Bachillerato. La principal novedad la encontramos en que se eleva el límite máximo de renta per cápita hasta los 35.913 euros para las familias que opten a una beca. Ello implica un aumento del presupuesto hasta los 43,5 millones de euros. Los beneficiarios estimados serán 12.000, frente a los cerca de 3.000 del curso 2021/22. De esta forma, una familia con una renta per cápita de hasta 10.000 euros, podrá percibir una ayuda de 3.750 euros frente a los 3.000 actuales . Las rentas superiores a ese umbral de 10.000 euros per cápita optarán a 2.000 euros de ayuda.

Formación Profesional

Las nuevas becas de Formación Profesional Medio supondrán una inversión de más de 2,4 millones de euros. Podrán llegar a 1.100 estudiantes de centros privados. Éstos recibirán una ayuda de 2.765, 2.212 y 1.659 euros en función de su renta per cápita . Hay que recordar que esta modalidad es totalmente gratuita en los centros públicos de la región.

En lo que concierne a la cuantía de las becas de FP Superior para estudiantes matriculados en centros privados, la subida es del 25%. Si hasta ahora la ayuda máxima era de 2.600 euros anuales, ahora se eleva a 3.250 euros anuales. Habrá más beneficiarios: un más 51%, de los 7.800 del curso que ha terminado ahora a los 11.800 estimados para el próximo. La inversión de la administración regional en este punto será de 30,6 millones de euros. Son 12 millones más que en el curso actual, lo que supone un incremento del 65%. En función de la renta, los alumnos becados de primer curso podrán recibir 3.250, 2.875 y 2.500 euros . Los de segundo y tercero tendrán una ayuda de 2.525, 2.225 y 1.925 euros , según la renta per cápita.

Educación Infantil

Respecto a las ayudas para los niños de 0 a 3 años escolarizados en centros privados, éstas aumentarán un 33%. Serán de 133 y 213 euros mensuales frente a los 100 y 160 euros actuales. De esta manera, en función del montante de la ayuda, una familia con una de estas becas recibirá cada año 363 y 583 euros más, respectivamente. Para afrontar este aumento en las ayudas, el presupuesto pasa de los 37,1 millones a los 50,6 millones. Los beneficiarios, por tanto, también serán más en esta etapa de educación infantil: crecerán en alrededor de 4.000 hasta llegar a los 33.000. El próximo curso será ya el cuarto con la escolarización gratuita en todas las escuelas infantiles de la red pública regional. Actualmente hay 34.000 familias que disfrutan de esta gratuidad.

En resumen, las becas de la Comunidad de Madrid aumentarán un 29% el próximo curso escolar, hasta alcanzar los 212 millones de euros, 62,5 millones más que en el curso 2021/22. El número de beneficiarios también aumentará en más de 18.000, un 68% más que hasta ahora.

«Lecciones de la izquierda»

Respecto a las críticas lanzadas desde la izquierda contra la política de becas de su Gobierno, la presidenta Isabel Díaz Ayuso precisó ayer que en la región «todo el que necesita una beca la tiene garantizada, pero si hay una renta media que ahora la necesita y nosotros se la podemos procurar, lo vamos a hacer». Y añadió: «Queremos que las rentas medias también tengan algún tipo de ayuda, porque son las que siempre pagan y nunca reciben nada, teniendo en cuenta ahora mismo que la inflación está destrozando la economía de todos. Todos estos políticos de la izquierda que llevan toda la semana dándome lecciones de cómo puede ser que la Comunidad de Madrid destine becas a gente a 100.000 euros son los que están despilfarrando el dinero público en asesores, en cargos. Son los que están tirando el dinero de todos los ciudadanos y están mintiendo porque las cifras son siempre lo mismo. La izquierda activista que pretende hablarnos de ricos y de pobres para el discurso maniqueo del pasado de clase social y de que la izquierda es la que tiene la pretendida superioridad moral».