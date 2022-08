El CSIF y la oposición critican la gestión del Ayuntamiento de Getafe

El sindicato CSIF del Ayuntamiento de Getafe denuncia la gestión de nuevas telecomunicaciones de la Policía Local. El Gobierno hizo una inversión de 250.000 euros para que, después de su puesta en marcha hace un año, no tengan cobertura ni respondan a las necesidades del municipio.

El CSIF ha publicado en sus redes sociales que esta apuesta no ha dado ninguna solución y que, por el contrario, la situación no ha hecho más que empeorar durante los últimos meses. En su cuenta de Twitter exponen lo siguiente: «¿Como se justifica este desembolso para ir a peor? Poniendo por ello en riesgo diariamente a los y las agentes, quienes no pueden comunicarse con claridad para dar un buen servicio al ciudadano o incluso quedándose incomunicados por completo. Si algún día pasa algo, se depurarán responsabilidades». De hecho, Miguel Rodero, delegado sindical de CSIF en Getafe, ha informado de que agentes de Getafe se han quedado más de una vez incomunicados. También el barrio de Perales del Río se quedó totalmente incomunicado por los fallos en el sistema, y se han llegado a gestionar servicios urgentes con teléfonos móviles personales cuando las emisoras no respondían.

El concejal y candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Getafe, Antonio José Mesa, se ha sumado a esta denuncia y ha declarado que «la incompetencia del Gobierno de la sanchista, Sara Hernández, llega a límites insospechados. Y lo peor, pone en riesgo la seguridad de nuestros vecinos, está claro que Getafe no se merece este despropósito de gestión». Y añade: «Vendió a bombo y platillo las nuevas telecomunicaciones de la Policía Local que costaron a los vecinos de Getafe alrededor de 250.000 euros y ha resultado ser una chapuza más que supone un riesgo para la seguridad de los policías y vecinos. La gestión en materia de Seguridad de la alcaldesa perjudica a Getafe: sigue sin convocar las 60 plazas de policía vacantes y vota en contra de más recursos materiales para la policía como le pedimos desde el Partido Popular de Getafe. Hasta las ratas campan a sus anchas por las dependencias de la Policía Local sin que haga nada. A esto se suma su negacionismo de la inseguridad en Getafe, se niega a tomar medidas pese a que la ciudad se sitúa entre los municipios con más criminalidad de la región. Los gobernantes que reinciden en sus errores, que no los corrigen y que se niegan a reconocer la realidad, son un peligro para el interés general. Esta alcaldesa ha demostrado su desprecio al interés público y antepone su interés particular por encima de cualquier problema ciudadano».

Fue en 2020 cuando el proyecto fue adjudicado por la Junta de Gobierno Local, el cual incluía el suministro y la instalación de una red de radiocomunicaciones digitales y la creación de una nueva sala de comunicaciones para el servicio de la Policía Local. El primer lote fue adjudicado a Tecnitran Telecomunicaciones SL por 217.377,37 euros más IVA; El segundo para ARKA Proyectos SL, por un valor de 8.264,46 euros más IVA; respecto a la obra de acondicionamiento de la sala, la inversión fue de más de 57.000 euros más IVA, por la empresa Constructora de Servicios Públicos S.A.

“Bajo mínimos”

El mayor sindicato de la policía local en España, el CSIF, sindicato mayoritario en policía local en toda España, carga contra el gobierno municipal de Getafe. Denuncian que ha habido un aumento considerable de población y una alta reducción de plantilla. Critican que las recientes fiestas se produjeron numerosos altercados a los cuales no se les pudo responder con la mejor solvencia, pues confiesan no disponer de suficientes efectivos. “Se está trabajando bajo mínimos”, confiesan desde el CSIF. Además, cuentan que, en reuniones pasadas con la concejala de Recursos Humanos, Elisabeth Melo, no se pudo consensuar ningún acuerdo con las organizaciones sindicales para la mejora de las condiciones laborales.También preguntaron al gobierno socialista por el Plan de Seguridad y desde el CSIF no han informado de ninguna respuesta. En general, se quejan de falta de transparencia y arbitrariedades en su gestión.