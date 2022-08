Entrada gratuita: Estas son las horas a las que puede visitar museos de Madrid sin pagar

Aunque Madrid no sea una ciudad que se caracterice por ser barata, sí contempla una extensa guía de actividades que no requieren gastarse ni un euro y que permiten vivir la ciudad y conocer muchos de sus rincones. Miradores, exposiciones, guías culturales, mercadillos y más. Y, por supuesto, aptos para diferentes edades, en distintos barrios, y algo que con la actual ola de calor tiene especial relevancia: para todas las condiciones climáticas.

Los museos más demandados de Madrid, así como de mayor prestigio internacional, son el Prado, el Thyssen y el Reina Sofía. La entrada general gira en torno a los quince euros, sin embargo, también disponen de opciones completamente gratuitas. En el caso del Museo del Prado , de lunes a sábado entre las 18 y las 20 horas es gratis, también los domingos y festivos de 17 a 19 horas. Además, durante las dos últimas horas de apertura, las exposiciones temporales tienen un descuento de mitad de precio. Los menores de 18 años y estudiantes de hasta 25 años no tendrán que pagar entrada. A todo ello se le suman discapacitados, desempleados, miembros de entidades relacionadas con el museo, familias numerosas y periodistas. Y, apunten: dos días al año la entrada a los museos es completamente gratuita para todos los públicos, el 19 de noviembre es el aniversario del Prado; y el Día Internacional de los Museos, señalado por el patronato.

Desde las 19 horas y los domingos desde las 13:30 horas, el Museo Reina Sofía también ofrece entrada gratuita; junto con los descuentos de menores, estudiantes, mayores de 65, discapacitados, desempleados y otros colectivos.

El Museo Thyssen Bornemisza dispone de gratuidad los lunes de 12 a 16 horas. También menores de 12 años, guías oficiales y desempleados.

Pese a que estos tres lugares mencionados sean los más populares, Madrid cuenta con otros museos como el Museo Sorolla, el Arqueológico, de Antropología, del Renacimiento o Museo del Traje , que también tienen entrada gratis: los sábados desde las 14 horas y los domingos completos. El caso del Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando son los miércoles no festivos a excepción de menores, estudiantes hasta 25 años, profesionales de museos, desempleados, guías turísticos, discapacitados y periodistas, que no pagan ningún día. Y, por otro lado, también los hay totalmente gratuitos: Museo de San Isidro, Museo de Historia, de Arte Público, Lope de Vega, ABC, Casa de la Moneda etc.

Dejando museos atrás, otro de los atractivos turísticos de la ciudad es el Palacio Real , cuya entrada es gratuita de lunes a jueves durante las dos últimas horas de cada jornada. Los días 18 de mayo y 12 de octubre durante todo el día. El personal docente, menores de 5 años, familias numerosas, discapacitados y guías oficiales gozan de gratuidad todo el año.

La Catedral de la Almudena, así como su Cripta, no requieren de entrada , solamente un donativo opcional. Los parques como El Retiro, Madrid Río, jardines de Campo del Moro, parque del Oeste o Casa de Campo (entre los más grandes del mundo), son, entre otros, algunos de los pulmones de la capital cuya visita no debes perderte porque además, tampoco requieren de ningún tipo de pagamento.

Lo cierto es que Madrid cuenta con numerosos y diversos planes que imposibilitan el aburrimiento. Desde contemplar la ciudad a través de miradores como Las Siete Tetas, el cerro del Tío Pío, o el Templo de Debod, disfrutar de un vermú y tapas madrileñas mientras se pasea por el Mercado del Rastro de La Latina; hasta interiores como visitar la Biblioteca Nacional, lugar donde se guardan los ejemplares de todos los libros publicados en España, o el Congreso de los Diputados. Otras opciones son: el Teatro de Títeres para los más pequeños los sábados y domingos a las 12:30 horas en El Retiro, ver el Cambio de Guardia en el Palacio Real cada miércoles y sábado o posar en lugares tan fotogénicos como el Palacio de Cibeles, cuyo vestíbulo es gratuito y se conservan elementos de cuando antaño fue la sede de Correos. En la parte trasera del edificio se recomienda acudir a su Galería de Cristal, también gratuita.