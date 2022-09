Madrid plantea digitalizar parte de la Atención Primaria para acelerar las citas médicas

El escenario postpandemia y un otoño e invierno lleno de interrogantes energéticos dibujan un nuevo escenario en toda la Unión Europea. España, y la Comunidad de Madrid no son una excepción. De ahí que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmase este jueves que, en el Debate del Estado de la región, que se celebrará el 12 y 13 de septiembre, planteará digitalizar parte de la Atención Primaria para acelerar citas médicas, además de reabrir los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAPS).

En una entrevista con ‘Onda Cero’, ha indicado que es necesario afrontar “las dificultades” sanitarias que atraviesa España, como “la falta de médicos, que va a haber jubilaciones masivas, la falta de facultades de medicinas, los problemas de las convalidaciones de los médicos”, entre otros aspectos.

“Tenemos un atención solidaria con grandes profesionales, pero después de una pandemia y las cargas de trabajo que han tenido se resiente (el sistema). Por eso yo no me conformo. Que estemos mejor en Madrid no hace que me conforme. Hay que seguir ahondando en el sistema sanitario. Creo en la Sanidad y en la Educación Pública”, ha asegurado.

Así, en el Debate del Estado de la región también va a proponer una reducción de listas de espera y que haya menos contratos temporales, además de la reapertura de SUAPS y digitalizar parte de la Atención Primaria.

Autónomos y comercio

En otro orden de cosas, pero en este contexto de crisis energética, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha lamentado este jueves que “con multas y amenazas” tengan que ser los autónomos y comercios los que tomen las primeras medidas impuestas en el decreto de ahorro energético.

“Está la inflación disparada, las empresas no pueden más, los autónomos están en situaciones muy delicadas, se pagan muchísimos impuestos, hay burocracia excesiva, nunca se flexibiliza el mercado, se invita con el dinero de los empresarios a según qué decisiones, pero esto lo único que hace es siempre incrementar los precios y dificultar la vida de los ciudadanos”, ha sostenido Ayuso.

Para la presidenta, lo único que ha hecho Sánchez es “incrementar los precios” y le ha pedido que empiece a tratar a los ciudadanos “como adultos, que con información sepan cómo ahorrar”, algo que “no ha ocurrido con el decreto energético”.

“Cuando se ha visto con el agua al cuello y cuando algunos estaban descansando decide con multas y amenazas cuando son ellos los que tienen que tomar las primeras medidas”, ha lamentado, para a continuación añadir que si se les dice que hay que reducir la factura porque tendrán desgravaciones fiscales, todos sabrán cómo hacerlo en su negocio.