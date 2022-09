El refugio en Usera de Evangelina Julia: la modelo que se hizo diseñadora

A pocas horas de su debut en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid, Evangelina Julia, nos recibe en su taller de Usera. Fue en la última edición celebrada el pasado mes de marzo, cuando Evade House se convirtió en la ganadora del Allianz Ego Confidence in Fashion entre los quince participantes con los que contaba su showroom. Ha sido gracias a este premio de seis mil euros, que ha podido llevar a cabo su colección número cuatro que verá la luz en las próximas horas en la pasarela Allianz Ego, en este día dedicado a los jóvenes diseñadores en el que junto a ella, ocho jóvenes emergentes lucharán por el premio Mercedes-Benz Fashion Talent. «Estamos ultimando los detalles para el desfile y cosiendo las últimas prendas», confiesa ilusionada a LA RAZÓN.

Una colección atemporal en la que los espectadores verán una continuidad de lo que la diseñadora ya ha hecho anteriormente. «No me gusta separar las colecciones o que haya temporadas, es imposible separarlas y me gusta que se puedan mezclar entre ellas, que se puedan llevar a la vez varias prendas de distintas colecciones», detalla. Aunque para esta última han expandido la búsqueda de materiales, han mejorado los procesos de filtrado y las algas. También han apostado por el uso del retor en sus prendas, ese material de algodón de color beige que los diseñadores siempre usan para hacer pruebas pero nunca como material final. «Siempre he pensado que era una pena no usarlo porque es precioso y por ello he querido darle valor», confiesa.

Obsesión por los materiales

Además de esta atemporalidad y de como ella misma define «deconstruir lo que ya hemos construido», la idea que Evangelina busca dar al público con sus diseños es la de crear felicidad en el espectador y «que tengan esa sensación de alegría cuando compran algo que les gusta». En esto también tienen mucho que ver sus inicios en el mundo de la moda, cuando trabajando como modelo nunca estaba del todo cómoda con los estilismos que la ponían y los materiales con los que estaban hechas las prendas. «Empecé a preguntarme qué me gustaría lucir en los shootings y acabó por convertirse en una obsesión. Por eso me lancé a estudiar moda en Londres», confiesa.

Sus diseños apuestan por la atemporalidad y la sostenibilidad FOTO: Evade House Evade House

Desde que terminó sus estudios con matrícula de honor en London College of Fashion ha centrado siempre su investigación en el estudio de prendas antiguas, en el análisis de sus materiales y en la búsqueda del porqué de su creación, de ahí que siempre sus colecciones estén basadas en los arduos procesos artesanales. «Siempre busco esa memoria y especialmente me gusta la que se genera en los espectadores cuando ven mis prendas. Es bonito y gratificante ver cómo a cada cliente reacciona de forma distinta o provoca nostalgia en ellos al recordarle su infancia o a una persona», cuenta. En definitiva, dar valor a la artesanía y generar una contraposición con el «mass production».

Por eso, en esta nueva colección ha puesto especial énfasis en la transformación. «Queremos que el consumidor tenga la posibilidad de transformar algunas de sus prendas», detalla. Una muestra más de su apoyo al «slow fashion» además de su compromiso con el medio ambiente, pues todos los materiales y procesos que emplea son totalmente sostenibles. «Creo que en este sentido el sector está cambiando bastante, el boom del «fast fashion» se ha diluido y reflejo de ello es que grandes marcas están creando sus propias ramificaciones de colecciones sostenibles», apunta.

Pese a que el proceso creativo en sus cuatro colecciones ha sido muy orgánico, la diseñadora dice que su mayor aprendizaje lo ha sentido a la hora de mezclar nuevos materiales con tejidos ya elaborados de fábrica. «Esa ha sido la barrera más difícil de superar pero ha sido un proceso super bonito», confiesa. Y esto, según dice, no podría haber sido posible sin el premio. «Me encanta experimentar y gracias a él, a la ayuda y la visibilidad he tenido más tiempo para seguir experimentando con estos materiales y procesos», asegura.

Boca a boca

El momento de inspiración a la hora de crearlas también ha sido distinto en cada una de ellas. Aunque para todas se basa en tres pilares fundamentales: los materiales, los procesos y la comunicación. «Recuerdo cuando hablé con una tejedora en Huesca o con Eugenio, un señor que graba documentales de disciplinas perdidas en España» o «cuando encontré algo en la basura mientras paseaba con mi perrita y que después añadí a mi idea inicial. A partir de ahí ya puedes diseñar un mundo ideal fantástico, un fin y una practicidad para que el espectador se lo pueda llevar a casa», relata. Por esto cree en el día a día, en el boca a boca y en las conversaciones cotidianas que van surgiendo y que ayudan a formarte como diseñador.

A día de hoy y gracias a la gran visibilidad que las redes sociales les aportan, cada vez son más las personas y «celebrities» que apuestan por los diseñadores emergentes para lucir sus diseños. «Cada vez son más las revistas y estilistas que apuestan primero, por plataformas con prendas de segunda mano y segundo, por diseñadores emergentes», apunta Evangelina. En su caso, fue la cantautora Caroline Polachek quien la contactó hace algo más de un año y que desde entonces ha lucido varios de sus diseños. «Lo hace porque quiere ser original y quiere que sus outfits no coincidan con las de otros artistas o personas», detalla. Aunque sus prendas son aptas para todos los públicos, entre sus «maniquíes fetiches» se encuentran el diseñador Martin Margiela o la cantante Björk.

Entusiasmada con lo que pueda pasar en el desfile Allianz Ego, la única pretensión de Evade House hoy es la de poder enseñar su colección en la forma en la que ella quiere y solo espera y desea que el mensaje que busca transmitir llegue claro a todos los allí presentes: «Que lo podáis entender de la misma manera que lo hago yo». La diseñadora dice ser ya feliz en su día a día y asegura haber alcanzo ese «donde quieres llegar» que todo el mundo busca alguna vez. «Solo quiero seguir trabajando y repartiendo felicidad sin tener un fin, porque creo es eso te lleva a una carrera banal y no quiero que se pierda el encanto que tiene crear un nuevo lenguaje como es la moda», confiesa. Y aunque todas sus piezas son especiales y quiere mantenerlo así, si tuviese que elegir una prenda sería su ya conocido “key bonnet”. «Tiene una sensibilidad muy sutil, infantil pero a la vez puede no serlo, esa versatilidad que tiene me gusta mucho y es que le queda muy bien a todo el mundo», asegura entre risas.

Para Evangelina la victoria está en el día a día y considera que lo bonito de participar en concursos como este es «participar y aprender tanto personal como profesionalmente de los compañeros y vivir esto como una experiencia para crecer más y poder seguir desarrollando e investigando mis procesos y ver qué puedo mejorar».