Beñat y Ariane, cómo arrasar en redes hablando de libros: «La lectura es un hábito fácil de dejar y de reengancharte»

Son inseparables: tanto Beñat de Ariane como ambos de los libros. Los dos amigos, nacidos en el año 1999 en el País Vasco, estudiaron la carrera juntos y se vinieron a Madrid en septiembre de 2021. Hoy cuentan con cientos de miles de seguidores en las redes sociales gracias a recomendar e informar sobre libros: sobre todo novela y de autoras desconocidas. Y en octubre del año pasado crearon un club de lectura -«Aquí no hay quien lea»– mensual en el que invitan a escritores a participar. «Que la gente joven no lee es falso. Es un prejuicio que vengo a desmentir», dice Beñat sentado en un banco de El Retiro, mientras aún se celebraba la Feria del Libro de 2025, que acaba de concluir, y en la que han entrevistado a varias de sus autoras de referencia, como Gabriela Wiener o Sabina Urraca.

Ariane Hoyos, del municipio de Santurce, y Beñat Azurmendi, que nació en el pequeño pueblo costero de Sopelana, adoran los libros desde que tienen memoria. «De pequeña, me encantaba leer. Aunque ha ido por periodos. Estaba como loca con las sagas como Geronimo Stillton, “El diario de Greg”. Yo de adolescente perdí un poco el hilo de la lectura porque tenía pocas referencias. O sea tenía pocas cosas que me interesaran», dice Ariane sobre la ausencia de inspiraciones femeninas. Beñat también coincide en esa falta de referentes. «Me gustaba mucho la fantasía. Pero no conocía más literatura. Sobre todo hasta que hice un máster en Estudios Literarios». Los dos estudiaron Filosofía Política y Economía en la Universidad de Deusto.

Ariane comenzó antes su camino como creadora de contenido, justo en el momento en que se vino a vivir a la capital. Pero con el tiempo ha ido variando la temática en sus publicaciones: «Al principio subía vídeos sobre mi día a día, algo que he abandonado un poco. Sigo mostrando mi vida, pero ahora hago más vídeos sobre historias, curiosidades, leyendas, viajes… que están íntimamente ligados a los libros que leo, las películas que veo… Hago también mucho contenido de cine. Es un contenido sobre mis intereses generales: cultura en general. Tanto viajar, como leyendas, libros, cine», dice Ariane, que este último año ha hecho mucho más contenido literario. Y matiza: «Antes pensaba que había que centrarse en un nicho, pero ahora hablo de todo lo que me gusta». Hoy cuenta con medio millón de seguidores –un poquito más en TikTok, un poquito menos en Instagram.

Beñat lleva poco más de un año, en la Semana Santa del 2024, y fue gracias a Ariane. «Yo empecé porque ella me lo dijo. Tenemos una relación muy cercana y me dijo: “Te gustan mucho los libros, sabes hablar de ellos, hazlo”. Y pues le hice caso», explica Beñat. Y completa su compañera: «Sí, Beñat y yo somos como hermanos. Estamos juntos todo el rato. Y yo veía la pasión que él tiene por la lectura —que es compartida, pero él la vive por mil— y pensaba: aunque yo leyera todo el día, no podría igualarlo». Además, por su experiencia con la creación de contenido, supo ver algo en él. «Creía que era un nicho que faltaba en redes sociales: gente que hable de literatura que vaya más allá de lo puramente mainstream (corriente principal), que también pudiera hablar de clásicos, pero de una forma más cercana. De libros más profundos, sin tener que ser simplista. Yo creo que era un nicho que faltaba y Beñat ha cubierto estupendamente».

Aunque Beñat que los primeros videos le costó porque es bastante tímido, algo que, dice, ha mejorado mucho con los años. Aunque hay un punto con el que se libera: «Eso sí, cuando algo me gusta y me apasiona, puedo hablar de ello mil años. Las redes me dieron ese espacio para hacerlo. Al principio me costaba mucho hablar a cámara. Me sentía imbécil. Pero ahora ya no le da tengo miedo: de hecho, me da menos vergüenza hablarle a la cámara que a las personas». Hoy Beñat tiene más de 40.000 seguidores en Instagram y casi 11.000 en TikTok.

Ariane dice, y Beñat coincide, que no lo hacen «de forma intencionada» pero lo que más recomiendan es autoras. «Solemos empatizar más con la literatura femenina», afirma Beñat. «Y con lecturas más disidentes, LGTBI», añade Ariane. «Pero sobre todo porque creemos que la literatura que se está haciendo ahora mismo en España por parte de mujeres es excelente, y queremos darle voz. Hay una gran generación de autoras —y autores también— que hablan de experiencias nuevas, con una voz propia. Queremos darles espacio», enfatiza Beñat. Según los datos que manejan: sus seguidores son principalmente de Madrid, entre 18 y 34 años y con un 85% de mujeres. De hecho, su público encaja con los datos oficiales. El perfil del lector tipo en nuestro país sería una «mujer joven con estudios universitarios que vive en un ámbito urbano», según el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2024, presentado en enero de este año.

Ahora, aseguran, leen más que nunca, sobre todo por tener que estar al día de las nuevas tendencias literarias, pero no lo ven como algo forzado al ser «lo que le les gusta». «La lectura es un hábito que es muy fácil de dejar y muy fácil reengancharte. Como te leas un libro que te guste: te lo terminas y tienes otro en la mesilla. Porque quieres seguir con el hábito: te atrapa mucho. Igual que si te tiras un mes sin leer, te cuesta.», asegura Ariane, que añade: «Porque es un difícil hacerlo por obligación, porque es algo que implica mucho tiempo.

Para ese hábito no muera, decidieron hace poco crear un club de lectura, que se llama Aquí no hay quien lea –@aquinohayquienlea, en redes sociales–. Lo hacen a través de un sorteo en su cuenta de Instagram (hay 12 plazas y dicen que se presentan unas 200). Empezó en octubre, con la «Mala Costumbre» de Alana S. Portero. Nació fruto de ese interés compartido por los libros, en palabras de Ariane. «Nos parecía que podía ser guay, que era algo que no se estaba haciendo, y que la gente que nos sigue merecía un espacio en el que poder charlar, conocer gente nueva, hablar de un libro, que les guíen en esa lectura. Que son referencias que o no sabemos donde encontrarla o directamente no existen». La cita se da en la librería La Fabulosa, dura una hora y media y se hace entre semana. Antes, suben guías de lectura para «sacarle el máximo potencial». «Para ser un club de lectura, tenemos casi 20.000 seguidores en Instagram. Que no es mucho para redes en general, pero para un club de lectura sí lo es», explican. La gente lo ha acogido muy bien, aseguran. En el club de lectura, el dato de su público es aún mayor: el 95% es femenino.

Además, buscan darle un valor añadido. «Normalmente hacemos un libro actual español donde pueda venir la autora, porque nos gusta diferenciarnos en eso», añade Beñat. Pero este mes, con la Feria del Libro, vamos más atropellados y queríamos hacer un clásico que además nos gusta mucho a los dos: Eligieron «Frankenstein». «Mary Shelley no va a venir, pero lo pasaremos bien igualmente», bromea Beñat.

Los jóvenes son los que más leen

«Lo de que la gente joven no lee es falso. De hecho, ahora la gente joven lees más que nunca. Es un prejuicio que vengo a desmentir», dice Beñat. Y los datos dicen: Los más lectores en nuestro país son los jóvenes de entre 15 y 24 años, con un porcentaje de 75,3%, según El Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2024, presentado en enero de este año.

A nivel autonómico, la Comunidad de Madrid lideró la región español con mejores índices de lectura con seis puntos por encima de la media nacional y el 76,8% de población lectora, frente al 70,3% del resto del país. Destacan: que un 84,2% de los menores de entre 10 y 13 años lee libros en su tiempo libre, porcentaje que sube hasta un 93,6 en el caso de las niñas; y que el total de ciudadanos a partir de los 14 años que dedica tiempo a este hábito en cualquier formato o soporte se sitúa en el 97,7%. En contrapartida, la población mayor de 60 años es la que menos afición tiene a esta práctica con un 63,7%.

Iniciativas literarias como las de Beñat y Ariane han acercado esas lecturas a los más jóvenes en un formato más accesible, que es uno de sus objetivos. «Yo creo que somos un poco vagos, porque el sistema nos empuja a ello. Que salga de uno el investigar resulta difícil. Las redes sociales te permiten ver eso por la noche, en el metro...», dice Beñat.