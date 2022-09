Las Margaritas, la nueva gran parrilla en Madrid

Hay algo que consuela al comilón matritense de la vuelta a la rutina, a los atascos y al otoño que nos viene y que, IVA mediante, va a ser durísimo. Y ese algo es el intenso ritmo de gastroaperturas, que arrancan ya mismo. «Se vienen cositas», que dicen los chavales, y son de las que a usted y a mí nos gustan, de las que se ingieren. Estudiantes aplicados, como somos, del panorama culinario de la ciudad, hemos hecho los deberes y ya tenemos unos cuantos temas estudiados que les cantaremos en próximas entregas. Empezamos con Las Margaritas, espacio ajardinado en El Plantío llamado a convertirse en una de las parrillas más interesantes de la capital, con la sencillez y la honestidad por bandera. De ahí el nombre.

Detrás de este proyecto encontramos a dos jóvenes con muchas ganas de hacer las cosas bien: Bosco Blanco (de la familia de En Copa de Balón) y el chef Javier Montes, formado en la escuela de cocina de Luis Irizar, con una larga trayectoria profesional y orgulloso propietario de la deliciosa cadena de tartas de queso a domicilio Montchis. Aprendió a manejar la parrilla en Latinoamérica, y este utensilio es el eje central de toda la propuesta. La suya es obra de Juantxo Garmendia, el Tesla vasco de las forjas parrilleras. El «angelito» pesa 600 kilos y es, por robustez, resultado y capacidad, una de las mejores del mercado.

Entre 14 y 16 euros

Los grandes pescados, traídos de lonjas selectas, son los protagonistas de las brasas. Además de enteros, se pueden probar en formato brocheta. Así, por un precio de entre 14 y 16 euros, sirven unos excelentes pinchitos de rodaballo, mero, merluza, corvina o lubina salvaje, según el mercado del día. Si son más de carne, también la trabajan muy bien: hay entrecot de Angus, cortes de vaca vieja y, los fines de semana, delicioso churrasco de cerdo para dos. Para acompañar, como mandan los cánones, cositas sencillas y ricas: patatas fritas, ensalada de tomate, pimientos de padrón o piquillos confitados.

Pero no solo hay proteína pura de la buena en el menú. Montes ha diseñado una carta (que irá cambiando cada temporada) apetitosa y bastante completa, ideal para compaginar con las brasas o ser disfrutada con independencia de estas. Para arrancar, hay un apartado muy rico de picoteo, con propuestas tan apetecibles como la excelente ensaladilla rota sobre regañá con huevo frito, su versión de las bravas (con salsa de pimentón y ajo negro) o las croquetas de jamón. Como principales, tienen un poco de todo: una milanesa de ternera, contundentes molletes de calamares o de carrillera ibérica, callos a la madrileña o arroces. Una buena idea puede ser decantarse por su menú degustación (40 €), con cinco platos en medias raciones para hacer un pequeño recorrido por su cocina. Y para los que no estamos a dieta o no perdonamos el final dulce, hay un rico surtido de postres caseros entre los que sobresale la tarta de queso.

Aires bucólicos

La localización es estupenda, en El Plantío, muy cerquita del centro comercial Sexta Avenida y otros sitios fetén como El Jardín de La Máquina. Es la típica zona que le permite a uno disfrutar de un día con aires bucólicos sin tener que comerse los atascos para ir a la sierra. Las Margaritas es un sitio bien puesto, cuyos exteriores y jardines han sido diseñados por el estudio de paisajismo Mingobasarrate, muy conocido en el mundillo. Ahora que aún hace bueno (por mucho que haya gente que desee pasar frío y arruinarse con la calefacción), disfrutar de una comida en su precioso porche es una idea excepcional. Y cuando haga frío, seguro que también. Las penas, con brasas, son menos penas.

Las Margaritas