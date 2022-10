El cine ecuatoriano también se ve en la capital

A estas alturas de la «película», hablar de inmigración ecuatoriana en Madrid carece de sentido. En las últimas décadas, el país latino se ha integrado de tal forma en nuestra ciudad que conforma uno de los pueblos más numerosos y queridos de la capital. «Madrileños» de Quito, de Guayaquil... que han echado raíces y cuyos hijos van camino de ser unos «gatos» más. Con todo, hay cosas que estos nuevos vecinos, al contrario que sus padres, no han tenido la oportunidad: asomarse por esa ventana de emociones ajenas y ancladas raíces culturales que es el cine de sus países de origen. Efectivamente: no es sencillo acceder al cine ecuatoriano. O, mejor dicho, no lo era.

Durante estos días se celebra la V Edición de «Línea Imaginaria»: la Muestra de cine ecuatoriano en España. El escenario, la Cineteca del Matadero (Plaza de Legazpi, 8). Su programación está dividida en tres categorías: Ficción, Documental y Cortometrajes. En total, cinco trabajos que, entre otras muchas cosas, mostrarán «la diversidad regional que hay en Ecuador, ese mosaico heterogéneo de acentos, historias y escenarios: costeños, amazónicos, de la Sierra...», asegura a LA RAZÓN María Cristina Carrillo, directora de la muestra.

Como recuerda Carrillo, la idea para la creación de «Línea Imaginaria» surgió «conversando con hijos de inmigrantes. Nunca habían visto una película ecuatoriana. Y me pareció muy importante que las nuevas generaciones, ya españolas, pudiesen verlas y verse representados. Y para los vecinos latinos y españoles también es una oportunidad de conocer nuestra cultura e historia a través de un medio tan importante como es el cine».

María Cristina Carrillo, directora de la muestra FOTO: Línea Imaginaria

Así, desde su primera edición hace ahora cinco años, el festival ya ha dado a conocer alrededor de 30 producciones ecuatorianas. El hielo lo rompió ayer «El rezador», de Tito Jara. La historia de un estafador que utiliza a una niña que tiene visiones de la Virgen para su beneficio económico.

Hoy sábado se proyectará «Gafas amarillas», de Iván Mora Manzano. Una «comedia triste» que narra la vida de una mujer separada y que intenta cumplir su sueño de convertirse en escritora. Mientras, el domingo podrá verse «Mejor no hablar de ciertas cosas», del manabita Javier Andrade Morales, una obra clave en el nuevo cine ecuatoriano y que cumple ahora diez años: dos hermanos, un caballo de porcelana y un robo aparentemente inocente que cambiará sus vidas para siempre. Como apunta Carrillo, estos pases, programados a las 21:00 horas, se completan con la presencia de directores y actores de la escena ecuatoriana.

En cuanto a los documentales, hoy, a las 19:00 horas, podrá contemplarse «Waorani, guardianas de la Amazonía», de Luisana Carcelén, una película que trata sobre la nación indígena Waorani protagonizado por sus mujeres. Este domingo será el turno de «La leyenda de Tayos», de Galo Semblantes, y que cuenta el trabajo de Janos Moricz, un visionario explorador húngaro.

A estas obras hay que sumar varios cortometrajes que se emitirán online en la plataforma Choloflix hasta el 21 de octubre. Todo ello dentro de un proyecto organizado por Periscopio Sur-Asociación por el cine latinoamericano en Madrid, y que cuenta con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica OIJ y la Asociación Rumiñahui, entre otras.