Madrid capital bajará el IBI al mínimo legal del 0,4% y se distancia (aún más) de Barcelona y Valencia

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida; la vicealcaldesa, Begoña Villacís, y la delegada de Hacienda y Personal, Engracia Hidalgo han desglosado esta mañana las líneas maestras del proyecto de presupuestos de la ciudad para 2023. Un proyecto que está ligado a la aprobación de las ordenanzas fiscales.

“Presentamos un presupuesto sin que haya habido ningún conflicto. Son muchos lo gobiernos de coalición en España. Y en nuestro caso ha sido muy fácil llegar a un acuerdo”, afirmó Begoña Villacís. “Se pensó que al tercer año presentaríamos tensiones debido a la cercanía de las elecciones. No ha sido así. Por encima del interés de cada partido está el interés de la ciudad. Son unos presupuestos que piensan en la realidad de los hogares madrileños”, añadió. Y entre esa realidad, se incluye una nueva bajada de impuestos: 121 millones de euros. “En estos años, si conseguimos aprobar estas cuentas, habremos bajado los impuestos un total de 730 millones”, dijo la vicealcaldesa.

Así, el Impuesto de Bienes Inmuebles se barajará al mínimo: 0,4%. Un “compromiso” del Ayuntamiento para esta legislatura. Así, han recordado que, en Barcelona, el tipo es del 0,66, mientras que en Valencia es el 0,72%. Con esta nueva bajada, un inmueble de 120.000 euros pasará de pagar 619,51 a 485,89 en concepto de dicho impuesto. “Un total de 2,2 millones de recibos se van a beneficiar de la bajada”, aseguró la vicealcaldesa.

Por otro lado, esa bajada se producirá “a la vez que incrementamos el gasto social”, que aumentará en 76 millones de euros hasta alcanzar los 1.130 millones. “Alzamos el límite de la Tarjeta Familias hasta los 2.000 euros”, señaló.También se aumentará en 50,1 millones el plan SURES de reequilibrio territorial.

Para Martínez-Almeida “no es fácil aprobar tres presupuestos en un gobierno de coalición, y tampoco lo es aprobar unas ordenanzas fiscales de forma que todos estemos de acuerdo. La situación económica de recesión está ahí, aunque el Gobierno lo niegue. Madrid ha recuperado su PIB previo a la pandemia”, señaló.

En lo que respecta a la bajada de impuestos, el edil ha recordado la “supresión de 10 tasas del Ayuntamiento de Madrid y ocho precios públicos”, a la vez que continuarán “bonificaciones importantes, especialmente para las familias numerosas: hasta un 95% del IBI”.

Mientras, Engracia Hidalgo ha recordado que se han planificado para las cuentas de 2023 unos ingresos de 5.702 millones de euros. Una proyección “realista, teniendo en cuenta el escenario macroeconómico y nuestras rebajas fiscales”.

En lo que respecta a la negociación para aprobar estas cuentas, Martínez-Almeida “no descarta” prorrogar las cuentas de 2022. “No somos ajenos a que la izquierda difícilmente los va a apoyar, teniendo en cuenta de que queremos aprobar una rebaja histórica del IBI. En cuanto al Grupo Mixto, creo que tienen que entenderse primero entre ellos. Vox tiene una mayor capacidad de confluencia. Apuestan por bajar impuestos, aumentar el gasto público. Vox debe hacer un ejercicio de responsabiilidad, no plantear líneas rojas. Quien no quiere llegar a un acuerdo, ya sabe lo que hay: habrá 120 millones de euros menos que no acabarán en el bolsillo de los madrileños. No descarto la prórroga. La postura inicial de los grupos municipales no invita al optimismo. Vamos a hacer todos los esfuerzos. Pero quien tiene mayor confluencia es Vox”, ha subrayado.