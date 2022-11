Una isla con castillo a menos de una hora de Madrid

No es la costa de Montenegro... pero se parece. Y es que no es necesario acudir a la orilla del mar para disfrutar de los deportes acuáticos y de parajes salvajes. Lo cierto es que España, que cuenta con 8.000 kilómetros de costa, tiene también islas que no están en las provincias costeras. Si viajas hasta Ávila podrás encontrar una de las más curiosas, ya que está amurallada y tiene un castillo.

Vista aérea del castillo FOTO: Efe

Este diamante en bruto es la Isla del Burguillo. La curiosa y espectacular isla se encuentra en un terreno arbolado de 10.000 metros cuadrados en medio del Embalse de El Burguillo, en Ávila. Amurallada de piedra granítica, en su interior hay un castillo en el que puedes dormir y disfrutar de las viñas, pinos y árboles frutales de su alrededor. Sin olvidar su espléndida barbacoa y mesa de tenis de mesa.

La isla cuenta con 10.850 m2 de extensión y un castillo amurallado de casi 1.000 m2. Y está a la venta. Una ‘ganga’ si se compara con muchos chalets con precios superiores.

El castillo se construyó a partir de una atalaya que data de 1923, pero no se conserva en un estado ruinoso. NI mucho menos. Tanto el interior como el exterior ha sido diseñado cuidando hasta el más mínimo detalle y posee una exclusiva decoración. Su último precio era de 4,5 millones de euros.