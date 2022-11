Isabel Díaz Ayuso: «Quiero que Sánchez abandone La Moncloa, no ir yo allí»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, tras su intervención, contestó a las preguntas de Santiago González, director general de Antena 3 Noticias; Juan de Dios Colmenero, jefe de política de Onda Cero, Ángela Vera, periodista de La Sexta y Carmen Morodo, adjunta al director en LA RAZÓN.

Santiago González: Sobre economía, quería pedirle un dato para la esperanza en esa área.

Isabel Díaz Ayuso: Los datos económicos tienen dos vías: los reales y los del Gobierno. El Gobierno no debería hacer propuestas irreales para sufragar la campaña del año que viene cuando muchas generaciones y ciudadanos están perdiéndolo todo. Me niego a hablar en esos términos que hablan ellos, pero si no flexibilizas el mercado, si no dejas de meter el dedo en el ojo a empresarios, a la Banca y se dedican a buscar enemigos constantes, poco le van a ayudar. Madrid no es una isla, muchas de esas decisiones nos afectan y nos comentan muchos inversores de fuera que están deseando invertir en Madrid pero que les echa para atrás las políticas fiscales del Gobierno. Hoy se habla de Madrid más que nunca y fuera de nuestras fronteras. Estamos al servicio de los demás, y estamos centrados con una política fiscal a la baja, bajamos impuestos, favorecemos la creación de empleo, no enfrentamos a los sectores. Somos el motor de España. Me gustaría que Cataluña y Madrid creciéramos juntos, pero en el caso de que estos ciudadanos decidan que tienen que irse de Cataluña, prefiero que se vengan a Madrid.

Santiago González: ¿Cuál es su propuesta para mejorar la situación de la sanidad pública?

Isabel Díaz Ayuso: Vamos a vivir más años y, a largo plazo, faltan médicos de Primaria. Tenemos que pensar soluciones. El activismo solo está en la Comunidad de Madrid, pero afecta a toda España. Hay que crear más facultades de medicina. Hay que homologar las titulaciones e incidir en políticas de prevención, de cuidados de la salud y la digitalización y seguir dotándola de profesionales.

Juan de Dios Colmenero: Estamos en una precampaña casi permanente. Usted tiene ya rival en el PSOE. Pero no conocemos al rival del alcalde. Entre Reyes Maroto, Bolaños o Grande Marlaska, ¿con cuál se queda?

Isabel Díaz Ayuso: La verdad es que Almeida no tiene rival. Ese es el titular. Yo creo que el PSOE conoce tan poco Madrid que no es capaz de darse cuenta de que ni siquiera le hace falta poner a un político que no esté afiliado al PSOE de Madrid. En Madrid es bienvenido todo el mundo. Les doy una buena noticia: pueden elegir entre muchos ministros y políticos que no necesariamente tienen que estar afiliados aquí. Es una de las grandezas de nuestra región. Yo no me meto en las cuestiones de otros partidos. Lo que sí tengo claro es que tanto el alcalde como yo estamos centrados en qué Madrid queremos para los próximos años y sobre todo para qué queremos gobernar. Celebro que las encuestas sean muy positivas. Aparte de darnos más responsabilidad, eso nos tiene que centrar en cómo queremos hacer las cosas. Auguro una campaña difícil. Va a ser muy tensa. Pero no nos ha de despistar del Madrid que queremos para el futuro.

Juan de Dios Colmenero: En la última conversación entre Sánchez y Feijóo, el presidente del Gobierno dejó claro que rebajar el delito de sedición era un compromiso personal y de legislatura. ¿Cuánto tuvo usted que ver en la decisión de Feijóo?

Isabel Díaz Ayuso: Nosotros mantenemos una conversación constante. Y a lo largo del tiempo, él siempre ha conocido mi opinión. Muchas veces me buscan el enfrentamiento con él porque el «mundo Tezanos» es así: buscan todos los días el argumento que despiste de lo que pasa para hablar de lo que no pasa. Tenemos en la Moncloa un Gobierno en el que se están matando entre ellos: entre «psoes», entre Podemos, entre Podemos y PSOE... Con sus leyes cada vez más escoradas a la ultraizquierda ya no saben quién es más comunista de todos. Hay un «carajal» en la Moncloa impresionante y lo que necesitan es despistar. Primero, la huelga sanitaria no va a ser solo en Madrid; es un problema nacional. Ya ha empezado en Cantabria, Navarra... pero el activismo seguirá en Madrid. Viene ahora una huelga de transportes que en muchos países está derribando gobiernos. Pero el activismo ahora está en si «Ayuso ha dicho» y en ver cómo podemos enfrentarla con Feijóo. Con lo mal organizados que están en este Gobierno, en esos grupos de Whatsapp ya quisiera estar yo. Tezanos dice: «Equipo: hoy, ¿el mensaje es que Ayuso y Feijóo están enfrentados o que Feijóo tiene que corregir a Ayuso?». Es la consigna del día. Y no han tardado ni tres ministros en salir replicando exactamente lo mismo. Ya quisiera yo ese orden en los mensajes para mi partido. El Gobierno no soporta que haya una institución que le diga dónde están los límites. Tampoco asumen que tiene que haber una oposición. Hay un partido que lidera la oposición y que no está para blanquearle. La consigna del señor Tezanos de hace unos días era que Feijóo es un «hombre insolvente». Un hombre que ha ganado cuatro mayorías absolutas y que cuando se puso al frente del PP causó depresión en Galicia: los gallegos me regañaban en la calle. Feijóo no es solvente, y sí lo son ellos, que tienen manga por hombro todo el Gobierno. Van a tener todo tipo de huelgas, van a dejar España como la han dejado... Y el problema somos Feijóo y yo. Tenemos que desvelar un whatsapp entre nosotros cuando no sabemos lo que habla este Gobierno con los separatistas. Es un disparate. Lo que opino del CGPJ y de este PSOE echado al monte, lo conoce todo el mundo. Ojalá llegáramos a grandes acuerdos, una mano tendida de izquierda a derecha, uniendo a la sociedad... Pero no blanqueo esta situación. Feijóo me conoce y lo sabe bien. Llevo tres años haciendo las cosas de la misma manera y no tendría sentido hacerlo ahora de otra.

Ángela Vera: Se ha hablado en los últimos días de sus posibles aspiraciones nacionales. ¿Quiere ser la candidata del PP a La Moncloa si Feijóo no consigue gobernar en las siguientes elecciones?

Isabel Díaz Ayuso: Yo lo que quiero es que el Gobierno de Sánchez abandone La Moncloa, no ser yo la que va a La Moncloa, que es algo muy diferente. Estoy al servicio de España desde Madrid por muchos motivos: porque Madrid es España, porque los madrileños somos españoles y porque esta es una comunidad de todos, donde casi la mitad de la población ni siquiera ha nacido aquí. Tratar esto de otra manera sería engañarme, sería crear regionalismo, inventar un terruño para justificar mi existencia en esto. Los Presidentes autonómicos tenemos la obligación de responsabilizarnos de lo que ocurre en el resto del país. Somos los delegados del Gobierno en un territorio, pero pertenecemos a un Estado. Por eso mi discurso es el que es.

Feijóo va a llegar a La Moncloa, aunque Sánchez está intentando crear una leyenda sobre él para intentar bajarle. Es verdad que las encuestas, durante un tiempo, no sigan creciendo como a su llegada, porque fue explosiva, pero no puedo estar más convencida de que volverá a subir. La sociedad española no aguanta más el proyecto de Pedro Sánchez. Feijóo será presidente del Gobierno por muchísimos motivos pero, entre otros, porque hace falta unir a la sociedad y atender a un problema de demografía, de médicos y otros muchos.

Ángela Vera:¿Si gobierna el PP a nivel nacional, subiría algún impuesto?

Isabel Díaz Ayuso: En absoluto. No lo recomendaría, ni intervendría el precio de la vivienda... No aplicaría ninguna de las ocurrencias del Gobierno de Sánchez. Son un horror. No sé si en una situación de hundimiento absoluto de la de la economía, como le pasó al PP en una de las etapas, en que tuvo que hacer una subida puntual de impuestos... Pero espero que nunca tengamos que llegar a ello.

Carmen Morodo: ¿Es momento para que se convoque una huelga de transportistas con las consecuencias que puede tener para Madrid?

Isabel Díaz Ayuso: No me parece que las huelgas sean positivas porque contraen rehenes que pagan esa situación. Por tanto, no quisiera que las hubiera y ojalá no se produzca y el Gobierno se siente a hablar y dé respuesta. Pero ocurren por algo, porque muchas veces los ciudadanos necesitan revindicar según qué condiciones. En otros países, puede llegar a caer el gobierno entero por una huelga de transportistas. El asunto de los transportistas es muy grave porque lleva una cadena de perjuicio tremendo. El Gobierno tiene muchos problemas muy serios para estar obsesionados con lo que hace Alberto Núñez Feijóo o los presidentes autonómicos del PP. Ha llevado a su gobierno a una izquierda que nadie reconoce, en el momento que desacredita al BCE, desacredita a la banca, señala a la empresa como principal enemigo, con ese discurso de extremado comunismo. Al final, tanto hablar de Le Pen, pero este Gobierno ha hecho lo mismo: desoír a Europa, romper el diálogo social y hundir a la empresa y a la economía. La deriva de este gobierno es muy peligrosa, porque no caben las medias tintas.