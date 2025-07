El PP denuncia que Más Madrid impide en Chamartín un homenaje a Miguel Ángel Blanco

La concejal presidente de Chamartín, Yolanda Estrada, ha denunciado hoy, en el pleno del distrito, que “la izquierda de Mas Madrid de Rita Maestre, de Mónica García y Yolanda Díaz ha vuelto a hacer lo más miserable que se puede hacer en política, el trilerismo político”. Así de tajante se ha mostrado Estrada en el pleno cuyo orden del día incluía la declaración institucional por la memoria de Miguel Ángel Blanco, asesinado por la banda terrorista ETA hace 28 años.

Asimismo, ha explicado que “han intentado censurar un debate para que la voz de los que defendemos a las víctimas del terrorismo no pueda ser escuchada”, y ha continuado diciendo que “en Chamartín hemos presentado una declaración institucional que no ha salido adelante porque Más Madrid no la ha apoyado, y por eso hemos presentado una moción de urgencia para defender el recuerdo de Miguel Angel Blanco y la dignidad de las víctimas. Exigimos verdad y justicia”.

Yolanda Estrada ha aclarado que, tras la negativa de Mas Madrid a una declaración institucional, que sólo podría salir por unanimidad, también han votado en contra de la urgencia de la moción, y ha manifestado que “la política trilera de la izquierda de Más Madrid arremete ahora contra Miguel Ángel Blanco. Esto es repugnante. Pactar con Bildu o defender lo más repugnante de la vida pública es ya algo propio de la izquierda”. En contraposición ha señalado que “en el PP apostamos por la libertad, y más cuando hablamos de las víctimas del terrorismo frente a los que dan la mano y se sientan con los asesinos a los que llaman hombres de paz”.

En el distrito de Chamartín se ubica la Fundación Miguel Ángel Blanco, además de los jardines que llevan su nombre. “Este mes de julio se celebra el 28º aniversario de su secuestro y asesinato que, lamentablemente, se ha convertido en un debate polémico por la sucia manera de entender la política por parte de la izquierda. Rita, Mónica y Yolanda están más pendientes de tapar la corrupción y el terrorismo que de brindar su apoyo sincero a las víctimas del terrorismo. Lamentable”, ha concluido Estrada.