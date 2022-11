Bronca entre Ayuso y Mónica García por la sanidad: “A la izquierda no le preocupa el dolor de los enfermos”

La situación generada por la huelga convocada por el sindicato Amyts en los centros de urgencia y en la Atención Primaria ha marcado las preguntas de control a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el pleno que se está celebrando este jueves en la Asamblea de Vallecas. Desde el PSOE, su portavoz, Juan Lobato, ha acusado a la presidenta y a su Gobierno de diseñar un “plan para desmantelar la sanidad pública” que se sostiene en datos: Madrid, según Lobato, es la región que menos invierte en Atención Primaria. Ha subrayado que “cualquier madrileño que necesite ir a las urgencias, merece que el centro de salud esté abierto y que nos atienda un médico de carne y hueso y no pantallas de plasma” al tiempo que ha lamentado que mientras la Comunidad de Madrid “despide a 6.000 sanitarios”, la presidenta del Ejecutivo autonómico “se dedique a ir por las televisiones a difundir bulos”. El portavoz socialista ha acusado a Ayuso y a “su equipo de estrategia” de estar más centrados “en acabar con el señor Feijóo” que en gestionar la región y ha finalizado su intervención insistiendo en que los madrileños “necesitamos un presidente en Madrid que entienda lo que es ser presidenta de Madrid” y que “no se comporte como una hija de Bolsonaro”.

En su réplica, Ayuso ha afeado a Lobato que dejara entrever en su pregunta que no es ella “quien toma las decisiones” en el Gobierno regional: “A las mujeres del PP nadie nos tiene que decir cómo comportarnos y cómo hablar. No tengo que esperar los argumentarios de Tezanos como en el PSOE. ¿Usted piensa que he llegado hasta aquí porque un hombre me dice de qué tengo que hablar?”. La presidenta ha cargado contra el portavoz del PSOE por estar alentando la huelga sanitaria: “Yo jamás llamaría a una huelga de transportes como ustedes están haciendo en la sanidad. Ni utilizaría el Consejo de Gobierno. Ni enfrentaría a unas comunidades con otras, como está ocurriendo con la Agencia espacial. Ustedes no hacen nada para defender Madrid”. La presidenta madrileña ha asegurado que “el problema de Madrid es Pedro Sánchez”.

“Mezclan la necesidad de los médicos con la manipulación política”

La portavoz de Más Madrid, Mónica García, también ha preguntado a Ayuso por la situación en la sanidad de la región. Ha acusado a la jefa del Ejecutivo regional de “negar que está sumida en una crisis”, de ser “incapaz de reconocer su propio caos” y de acometer una “gestión chapucera”. García ha reconocido el trabajo de los sanitarios durante la pandemia. En su turno de réplica, Ayuso ha insistido en que la situación actual en la sanidad madrileña “va de política y de encuestas y de que quedan pocos meses para las elecciones. Aprovechan porque faltan 34 médicos. ¿Eso da para un boicot y manifestaciones? Mezclan la necesidad de los médicos con la manipulación política”. La presidenta también ha reivindicado el trabajo de los profesionales de este sector y ha negado que ella les ataque: “Ataco el uso que hace un sindicato de la realidad, he defendido la sanidad pública desde el primer día, la sanidad pública que salvaba vidas y usted boicoteaba”. Tras recordar que “nunca ha habido tantos médicos como ahora”, la presidenta ha acusado a García de “estar mintiendo con la sanidad”, algo que a su juicio no reportará a la izquierda ningún rédito electoral: “No les importa ni el dolor de la gente ni la preocupación de los enfermos. Y eso nunca se perdona. Y si no, al tiempo”.