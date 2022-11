El “trastero” de 21 metros y 122 años que se vende como piso en Malasaña por 99.000 euros

Los portales y las páginas web que se dedican al mercado inmobiliario recogen anuncios inverosímiles. En ocasiones, resulta difícil creer que las viviendas ofertadas sean reales. La cuenta de Twitter El Zulista recopila algunos de estos tesoros de webs como Idealista o Fotocasa. Lo hace, eso sí, desde una apuesta por el humor ante la desesperación de muchos usuarios.

Un ejemplo de ello es el “zulo-trastero” puesto a la venta en Malasaña, aunque el anuncio lo oferta como un “estudio en la calle de la Madera”: 21 metros cuadrados en una planta baja interior por 99.000 euros. Y, por los detalles que se aportan en el anuncio, aparentemente cuenta con pocas comodidades. Sin habitación, con un baño y a reformar. Las fotos adjuntadas en el anuncio dan buena cuenta de que sus propietarios hasta la fecha lo han utilizado como trastero y no como vivienda.

El “piso” se encuentra en un patio de manzana dentro de un edificio construido en el año 1900. El inmueble dispone de ascensor aunque el futuro propietario del “zulo-trastero” no podrá beneficiarse de este servicio al encontrarse en la primera planta. El anuncio publicado en Idealista señala que el estudio no dispone de calefacción.

Buenas noches zulistas! Estamos que lo regalamos! Hoy por solo 99.000€ zulo trastero en Madrid! Disfruta de tus ¿21 m²? de bajo interior y aíslate del mundanal bullicio nocturno así como de la luz y el oxígeno! Un chollo! pic.twitter.com/MDL47MRKJG — elzulista 🏳️‍⚧️🟫⬛️🏳️‍🌈 (@elzulista) November 6, 2022

Las respuestas a la publicación de este anuncio por parte de El Zulista ilustra la estupefacción de muchos usuarios: “Puntos a favor: Se puede hacer un programa en plan americano buscando tesoros en la basura; se puede manipular el contador del agua (se pone al revés en vez de pagar, se cobra); si alguien deja caer algo a la terraza, para devolver tiene que pagar. Puntos negativos: nada”. Otro usuario reconoce estar “buscando la ducha en el baño y no la encuentro, supongo que andará escondida debajo de la leonera. En mi casa tenemos un “estudio” igual pero le llamamos trastero”. Otros apuntan a las contradicciones del anuncio desde el punto de vista legal de un anuncio como este: “Como siempre digo, para que sea considerado vivienda y obtener cédula de habitabilidad tiene que tener como mínimo 25 metros cuadrados en escritura. Esto lo pueden llamar vivienda o loft o apartamento, pero no es nada de eso”. “Lo que me flipa es que sea una inmobiliaria que debería saber las condiciones legales para que pueda considerarse piso. Célula de habitabilidad: ventilación, luz natural, 25m²... Para mi es denunciable la inmobiliaria por engaño. Ni es un piso ni es habitable”, recoge otra de las respuestas.